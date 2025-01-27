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    Агонию ВСУ продлевают вчерашними студентами и школьниками
    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта
    Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима
    Цены на кофе арабика достигли исторического максимума
    Путин: Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и нацистскими лагерями смерти
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован
    Более половины украинцев поддержали скорейшие переговоры ради мира
    Военкор Коц: Освобождение Николаево-Дарьино важно для штурма Суджи
    ОАЭ решили вложить в Грузию 6 млрд долларов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    0 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    5 комментариев
    27 января 2025, 18:46 • Новости дня

    Грузия обвинила страны Прибалтики в превращении ЕС в Советский Союз

    Грузия обвинила страны Прибалтики в превращении ЕС в Советский Союз
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывшие постсоветские республики превращают Евросоюз в Советский Союз, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с тем, что страны Прибалтики находятся в авангарде критики Тбилиси, который якобы отступил от евроатлантической траектории, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, именно эти постсоветские страны, которые сейчас находятся в Евросоюзе, пытаются превратить его в Советский Союз», – сказал он. По его словам, «эти страны (Прибалтики) ведут себя по отношению к некоторым государствам ЕС и кандидатам на членство в объединении так, как вела себя Москва по отношению к республикам СССР».

    «Народ Грузии никому не давал права вмешиваться во внутренние дела своей страны», – подчеркнул Папуашвили. «Как страна – кандидат в Евросоюз, у нас есть свои требования и ожидания, – сказал он. – Мы хотим вступить в ЕС с высоко поднятой головой и достоинством».

    По его словам, «бюрократы и политики ЕС, которые отошли от истинных европейских ценностей, должны вернуться к ним». «Грузия никогда не согласится жить в условиях доминирования каких-то стран или отдельных политических групп», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

    27 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Путин почтил память погибшего при блокаде Ленинграда брата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его родной брат Виктор, погибший в годы блокады Ленинграда.

    Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, передает ТАСС. Он возложил венок к монументу «Мать-Родина» в память о жертвах блокады Ленинграда.

    По пути к монументу, двигаясь по 300-метровой аллее от Вечного огня, Путин традиционно возложил цветы к одной из братских могил, где похоронен его брат Виктор. Брат президента умер в малолетнем возрасте зимой 1942 года, во время блокады города.

    Ранее сообщалось, что Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке.

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    26 января 2025, 20:17 • Новости дня
    Врачи удалили здоровый мениск российской гимнастке Крамаренко

    Tекст: Ольга Иванова

    Российской гимнастке Лале Крамаренко ошибочно удалили здоровый мениск вместо поврежденного, что вызвало возмущение у главного тренера сборной России Ирины Винер.

    Как сообщает РИА «Новости», главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала о медошибке в отношении чемпионки Лалы Крамаренко. По ее словам, врачи удалили спортсменке здоровый мениск, оставив поврежденный.

    В 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей на чемпионате России и победила на Играх БРИКС в Казани, несмотря на серьезную травму. Операция, в ходе которой произошла ошибка, была проведена в конце июля. «Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? <...> Я бы таких врачей лишала диплома», – сказала Винер в интервью на YouTube.

    После операции Крамаренко месяц находилась в Израиле для восстановления. Однако, как подчеркнула Винер, уже «отрезанные не восстановишь». Главный тренер выразила сожаление по поводу случившегося и отметила, что делает все возможное, чтобы поддержать спортсменку.

    Несмотря на медицинские сложности, в ноябре Лала Крамаренко получила звание лауреата Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» от минспорта РФ.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    27 января 2025, 16:02 • Новости дня
    Россия заявила протест Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты

    Россия заявила протест Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты и обвинений в адрес посла

    Россия заявила протест Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона выразила решительный протест в адрес Кишинева в связи с публикацией конфиденциальной ноты посольства РФ в Молдавии, а также из-за заявлений молдавской политической партии, сообщили в российском МИД.

    Протест заявлен послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию. Российская сторона назвала публикацию ноты по вопросам газовых поставок «вопиющим случаем», подрывающим доверие к молдавской дипломатии и ставящим под сомнение надежность взаимодействия с Кишиневом. Заявление опубликовано на сайте МИД.

    Отдельный протест связан с заявлением одной из молдавских партий, которая потребовала высылки российского посла и ограничения деятельности посольства России. В МИД подчеркнули, что эти обвинения в адрес дипломата являются безосновательными, и потребовали от молдавских властей публичного опровержения.

    Также Россия напомнила о необходимости соблюдения Венской конвенции 1961 года, обязывающей защищать «личность, свободу и достоинство» дипломатических представителей. В ведомстве призвали Кишинев избегать действий, нарушающих международные нормы.

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    26 января 2025, 21:59 • Новости дня
    Вице-премьер Молдавии предупредил о катастрофе в Приднестровье

    Вице-премьер Молдавии: Через 10-15 дней энергетический кризис в Приднестровье станет катастрофой

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил о возможной катастрофе в Приднестровье из-за истощения запасов газа и угля в ближайшие 10-15 дней, что приведет к экономическим убыткам.

    Как передает РИА «Новости», вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что через 10-15 дней в Приднестровье закончится газ и уголь, что приведет к катастрофической энергетической ситуации. Он подчеркнул необходимость быстрого решения проблемы совместно с международными партнерами, так как запасы энергоресурсов стремительно истощаются.

    По словам Серебряна, краткосрочным решением может стать использование угля для производства электроэнергии, однако это лишь временная мера. Основное внимание должно быть уделено поиску новых источников поставок газа. Серебрян отметил, что контакты ведутся с вовлеченными в ситуацию компаниями.

    Серебрян добавил: «Ситуация меняется не по дням, а по часам. Мы следим не только за тем, что происходит в Тирасполе, но и за заявлениями в регионе». Экономические агенты уже несут убытки из-за простоя предприятий, и такая ситуация может стать еще более критической.

    Напомним, 20 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о готовности принять поставки газа через «Молдовагаз», гарантируя оплату. По его словам, предложение о поставках было принято после консультаций с молдавскими руководителями. Сегодня стало известно, что Кишинев заблокировал поставки газа в Приднестровье.

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    27 января 2025, 13:42 • Новости дня
    Умер актер и телеведущий Игорь Янковский
    Умер актер и телеведущий Игорь Янковский
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На 74-м году жизни ушел из жизни Игорь Янковский, представитель известной династии, оставивший значительный след в кино и театре благодаря ролям в таких проектах, как «Мегрэ и старая дама» и «Золотая мина».

    О смерти актера Игоря Янковского сообщает «Российская газета», ссылаясь на источник Sostav из рекламного рынка.

    Информацию о смерти Янковского подтвердили в Ассоциации коммуникационных агентств России, основателем которой он был.

    Янковский был видным деятелем в области медиа и рекламы, в 2004–2006 годах он занимал пост президента АКАР и являлся академиком Российской академии рекламы.

    Он родился в 1951 году в Ленинабаде и окончил театральное училище им. Щукина в 1974 году. Его актерская карьера началась в Московском драматическом театре на Малой Бронной, где он служил до 1992 года.

    Янковский активно снимался с 1973 года в кино и на телевидении. Среди его работ такие проекты, как «Это сильнее меня», «Мегрэ и старая дама», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Атланты и кариатиды», «Этот фантастический мир», «Ералаш» и «Исповедь содержанки».

    Янковский являлся представителем известной актерской династии Янковских.

    Ранее скончался советский и российский актер Игорь Ромащенко, известный по ролям в сериалах «След» и «Склифосовский».

    В Петербурге на 61-м году жизни умер известный актер театра и кино Анатолий Хропов, участвовавший в более чем 100 кинопроектах, включая сериалы «Папины дочки» и «Улицы разбитых фонарей».

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    27 января 2025, 00:33 • Новости дня
    Глава Минобороны США заявил об отказе от политики инклюзивности

    Министр обороны США Хегсет объявил об отмене политики инклюзивности в Пентагоне

    Глава Минобороны США заявил об отказе от политики инклюзивности
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил о прекращении применения политики инклюзивности в Министерстве обороны, заявив, что те, кто не соблюдает новые правила, больше не будут работать в ведомстве.

    Новый министр обороны США Пит Хегсет в своем микроблоге заявил об отмене в Пентагоне так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) . Он опубликовал записку, в которой говорится, что министерство больше не придерживается принципов DEI.

    «Министерство обороны не равно DEI. Без исключений, смены названий или отсрочек. Те, кто этого не выполняет, больше здесь не работают», – написал Хегсет.

    По словам Хегсета, его решение направлено на улучшение эффективности работы министерства и сосредоточение на ключевых задачах национальной безопасности. Ожидается, что изменения затронут внутренние процедуры и политику кадров в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Еще до его вступления в должность сообщалось, что Трамп планировал закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и установить законодательное определение биологического пола.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что легитимные международные инстанции должны заняться расследованием продвижения антигуманной доктрины инклюзивности.


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    27 января 2025, 08:58 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за банды школьников в Краснодаре

    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за банды из 30 школьников в Краснодаре

    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за банды школьников в Краснодаре
    @ Георгий Зимарев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту деятельности группы подростков, состоящей из 30 человек, которые занимаются хулиганством и нападениями в Краснодаре, сообщили в СК.

    Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Андрею Маслову детально изучить все обстоятельства и подготовить соответствующий доклад.

    По данным СК, подростки, численностью около 30 человек, портят общедомовое имущество в многоквартирных домах Краснодара, а также избивают сверстников и пожилых, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    Краснодарские паблики пишут, что главарь банды, известный как Рыжий, занимается единоборствами. Возраст участников банды составляет от 10 до 16 лет, пишет «Коммерсантъ».

    Ранее в правоохранительные органы обращались с требованием провести проверку в отношении группы подростков в Ижевске, которые совершают нападения на сверстников из-за их внешнего вида.

    До этого в Бурятии возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением 15-летней девушки толпой несовершеннолетних.

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    27 января 2025, 13:46 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра

    Алаудинов заявил о гибели польского генерала Адама Марчака в бункере Часова Яра

    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере Часова Яра
    @ eurocorps.org

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе зачистки бункера в Часовом Яре в ДНР, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Алаудинов в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации польского генерала НАТО в бункере в Часовом Яре.

    По его словам, в бункере находились около 40 военных 24-й Львовской бригады ВСУ, которые обороняли этот сектор.

    Ссылаясь на журналиста Бориса Рожина, Алаудинов заявил, что среди тел погибших были обнаружены останки, предположительно принадлежащие польскому генералу Адаму Марчаку. Он отметил, что операция по зачистке сети укреплений на юге Часова Яра проводилась бойцами спецназа «Ахмат» и 4-й бригадой.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. Штурмовики отряда «Русь» действуют в микрорайоне Северный города Часов Яр.

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    27 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима

    Дипломат Долгов: Отсутствие делегатов России на 80-летии освобождения Освенцима – это позор Польши

    Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Польша должна испытывать благодарность к советским воинам за освобождение, а не пытаться замолчать их подвиги. Тем более учитывая, как сами поляки активно помогали нацистам в концлагерях, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в ФРГ раскритиковали решение Варшавы не приглашать делегатов РФ на 80-летие освобождения Освенцима.

    «Позиция польских властей и их единомышленников абсолютно постыдна. Но стоит заметить, что они начали попытки переписывать историю не вчера и далеко не с началом СВО. Эта практика Запада тянется еще со времен холодной войны», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    «Однако в последние годы активизировались те, кто хочет предать забвению реального победителя над нацизмом. Кроме того, недавний пассаж главы Белого дома Дональда Трампа о том, что наша страна якобы «помогла США выиграть Вторую мировую войну», придал уверенности переписчикам истории», – продолжил собеседник.

    «К слову, много поляков работали в фашистских концлагерях, участвовали в преследовании евреев. Поэтому Варшава должна чувствовать себя исторически благодарной перед советским воинами за освобождение Освенцима, а не пытаться замолчать их подвиги», – подчеркнул спикер.

    «Очевидно, политика ЕС и США не выражает позицию большинства западного общества. Я знаю людей, родившихся непосредственно в австрийском концлагере Маутхаузен. Они все прекрасно понимают. Знают европейцы и про Армию крайову, боровшуюся с нацистами», – привел примеры Долгов.

    «Западному обществу десятилетиями внушали псевдоконцепцию, что нацизм победил англосаксонский мир. И своим решением Польша лишь усугубляет ситуацию, теряет лицо и историю. Поэтому Москве нужно усиливать работу дипломатии и массмедиа, чтобы доносить правду. Происходящее придает важности и грядущему празднованию 80-летия Победы», – указал он.

    Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте раскритиковал отказ Варшавы пригласить представителей РФ на 80-летие освобождения Освенцима (по-немецки – Аушвиц-Биркенау). «Красная армия освободила Освенцим. Россия приняла на себя основную тяжесть Второй мировой войны. Однако Россию не пригласили на 80-летие освобождения Освенцима. Это скандал», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Посол России в Варшаве Сергей Андреев указывал, что теоретически они могли бы присутствовать на мероприятии, но там не будет упоминаться роль Красной армии в освобождении лагеря, поэтому представительство России не имеет смысла.

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода на пресс-конференции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, указывал, что политика Польши является оскорблением памяти освободителей и тревожным знаком, указывающим на реабилитацию нацизма.

    Ранее Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме, а ФСБ обнародовала данные об освобождении концлагеря. Газета ВЗГЛЯД писала, что современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма.

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    27 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта

    Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками Драпатого главой группировки «Хортица»

    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта
    @ wikipedia.org

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донецкой области, сохранив за ним полномочия командующего Сухопутными войсками.

    Владимир Зеленский принял решение усилить командный состав украинских вооруженных сил на Донецком направлении, сообщает ТАСС. Для этого глава государства назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого на пост руководителя оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

    «Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее многочисленной частью наших вооруженных сил», – заявил Зеленский.

    Группировка «Хортица» играет ключевую роль в операциях на Донецком направлении, где продолжаются интенсивные военные действия. Назначение Драпатого на этот пост, предположительно, связано с необходимостью усиления управления на этом участке.

    Драпатый, занимающий пост командующего Сухопутными войсками, продолжит исполнять свои обязанности, оставаясь ответственным за наибольшую часть вооруженных сил Украины, что подчеркивает доверие к нему со стороны командования и президента страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ в ноябре прошлого года.

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    27 января 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта

    Эксперт Рожин рассказал, чего Зеленский ждет от нового командующего группировкой «Хортица» Драпатого

    Эксперт объяснил назначение Драпатого командующим ВСУ на ключевом участке фронта
    @ кадр из видео

    Tекст: Роман Крецул

    Офис Владимира Зеленского поставил перед генералом Михаилом Драпатым задачу остановить активное отступление украинских войск, начавшееся после утраты Великой Новоселки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Зеленский назначил генерала командующим группировкой войск «Хортица».

    «Михаил Драпатый имеет на Украине репутацию человека, который тушит «пожары» на фронте. Ранее он пытался стабилизировать фронт в Харьковской области, потом предпринимал попытки атаковать в районе Глубокого. Сейчас его назначили командовать оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», которая отступает в районе Великой Новоселки», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    После потери украинскими войсками Великой Новоселки Южно-Донецкое направление у ВСУ посыпалось. Прежнее командование, очевидно, не справлялось со своей задачей стабилизации обстановки, отметил эксперт. Главная цель Драпатого – остановить отступление украинских войск.

    «Фронт постоянно прогибается, ВСУ потеряли важный логистический узел. Можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск в направлении границ Запорожской и Днепропетровской областей. ВС РФ способны ударить на запад, северо-запад, север», – перечислил Рожин.

    Украинское руководство надеется, что Драпатый справится с задачей, полагает собеседник. Однако сможет ли он замедлить продвижение российских войск, будет зависеть от того, какие ресурсы ему предоставят. «Группировка в ее нынешнем состоянии недостаточна. Если противник введет в бой пять-шесть свежих бригад, тогда он сможет где-то на время замедлить наше наступление. Но резервы надо откуда-то брать, а их на все не хватает», – заключил аналитик.

    Ранее Киев поручил генерал-майору Михаилу Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донбассе. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

    26 января Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили возможность прямого наступления широким фронтом на запад. Под угрозу попадают в первую очередь позиции противника от Гуляйполя до Запорожья. С другой стороны, российские войска смогут быстро двигаться на запад не только вдоль «старых» позиций южного направления, но и заметно севернее – в направлении Днепропетровской области.

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    27 января 2025, 01:34 • Новости дня
    Швеция задержала судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море

    Прокуратура Швеции арестовала судно после повреждения кабеля между Швецией и Латвией

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Швеции начала расследование предполагаемой диверсии после повреждения кабеля в Балтийском море и задержала подозреваемое судно, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

    Прокуратура Швеции начала расследование по факту предполагаемой диверсии в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление шведского ведомства. Повреждение подводного оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией вызвало озабоченность властей.

    Судно, подозреваемое в причастности к инциденту, было задержано по решению прокуратуры. Расследование ведется полицией безопасности под руководством старшего прокурора Матса Юнгквиста. В нем участвуют несколько ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы. Юнгквист заявил, что «шведские власти сейчас интенсивно и сообща работают над расследованием этого инцидента».

    По данным Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), повреждение кабеля на участке Вентспилс – Готланд было вызвано внешним воздействием. LVRTC уведомил об инциденте ВМС Латвии, которые обратились к союзникам по НАТО, включая Швецию, для обмена информацией и координации действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, однако не зафиксировали подозрительной активности.

    Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, так как это противоречит интересам Москвы. Американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, утверждая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

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    27 января 2025, 10:10 • Новости дня
    ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска попытались удержать Великую Новоселку с помощью 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ), но бойцы не продержались и двух недель и были вынуждены отступить, сообщили в силовых структурах.

    Украинские войска предприняли попытку удержать населенный пункт Великая Новоселка при поддержке 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, его деятельность запрещена в России), передает ТАСС.

    Однако, как заявили российские силовые структуры, боевики не смогли удержать позиции даже две недели и были вынуждены покинуть район.

    Также стало известно, что украинская 110-я отдельная механизированная бригада, состоящая из дезертиров и инвалидов, была оставлена на позициях без поддержки.

    Ранее группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР.

    Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР.

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    27 января 2025, 12:06 • Новости дня
    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета

    Буданов заявил об угрозе существованию Украины без начала переговоров до лета

    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о серьезной угрозе для Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета, утверждает «Украинская правда».

    Как передает ТАСС, Буданов высказал мнение о возможной угрозе существованию Украины. «Украинская правда» со ссылкой на свой источник сообщает, что Буданов заявил о необходимости начала мирных переговоров по урегулированию конфликта до лета.

    Он отметил: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины». Эти слова Буданова, как сообщает источник издания, вызвали замешательство среди участников закрытой встречи в Верховной раде, где глава разведки произнес их «с холодной улыбкой».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.


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    27 января 2025, 09:21 • Новости дня
    Express: Британия готова задерживать российские суда у своего побережья

    Британские военные заявили о готовности задерживать российские суда у побережья Британии

    Express: Британия готова задерживать российские суда у своего побережья
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские военные силы готовы задерживать российские суда, если они будут замечены в повреждении подводных трубопроводов и кабелей у побережья Британии, сообщает газета Express со ссылкой на источники.

    Британские военные силы готовы принимать меры против российских судов у побережья Британии, пишет РИА «Новости». Они собираются задерживать суда, если будет установлено, что те повреждают подводные трубопроводы и кабели. Британская оперативная группа повышенной готовности уже имеет план по высадке на такие суда.

    Источники отмечают, что для таких действий потребуется политическое решение на самом высоком уровне. В каждом случае меры будут приниматься индивидуально после тщательного рассмотрения. Газета отмечает, что эти меры являются ответными и будут применяться при наихудшей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что британские военные направили подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления Лондона об обнаружении российского «судна-шпиона» в британских водах.

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