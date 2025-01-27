Грузия обвинила страны Прибалтики в превращении ЕС в Советский Союз

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«К сожалению, именно эти постсоветские страны, которые сейчас находятся в Евросоюзе, пытаются превратить его в Советский Союз», – сказал он. По его словам, «эти страны (Прибалтики) ведут себя по отношению к некоторым государствам ЕС и кандидатам на членство в объединении так, как вела себя Москва по отношению к республикам СССР».

«Народ Грузии никому не давал права вмешиваться во внутренние дела своей страны», – подчеркнул Папуашвили. «Как страна – кандидат в Евросоюз, у нас есть свои требования и ожидания, – сказал он. – Мы хотим вступить в ЕС с высоко поднятой головой и достоинством».

По его словам, «бюрократы и политики ЕС, которые отошли от истинных европейских ценностей, должны вернуться к ним». «Грузия никогда не согласится жить в условиях доминирования каких-то стран или отдельных политических групп», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.