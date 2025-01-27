Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Грузия обвинила страны Прибалтики в превращении ЕС в Советский Союз
Бывшие постсоветские республики превращают Евросоюз в Советский Союз, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с тем, что страны Прибалтики находятся в авангарде критики Тбилиси, который якобы отступил от евроатлантической траектории, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«К сожалению, именно эти постсоветские страны, которые сейчас находятся в Евросоюзе, пытаются превратить его в Советский Союз», – сказал он. По его словам, «эти страны (Прибалтики) ведут себя по отношению к некоторым государствам ЕС и кандидатам на членство в объединении так, как вела себя Москва по отношению к республикам СССР».
«Народ Грузии никому не давал права вмешиваться во внутренние дела своей страны», – подчеркнул Папуашвили. «Как страна – кандидат в Евросоюз, у нас есть свои требования и ожидания, – сказал он. – Мы хотим вступить в ЕС с высоко поднятой головой и достоинством».
По его словам, «бюрократы и политики ЕС, которые отошли от истинных европейских ценностей, должны вернуться к ним». «Грузия никогда не согласится жить в условиях доминирования каких-то стран или отдельных политических групп», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.