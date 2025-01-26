В Кемерово водитель «скорой» выкинул пациента из машины

Следователи и прокуратура Кузбасса проверяют случай с пациентом скорой помощи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА Новости, в Кузбассе следователи Следственного управления Следственного комитета и прокуратура начали расследование после появления видео, на котором водитель скорой помощи вытолкал пациента из автомобиля. Инцидент был выявлен в ходе мониторинга СМИ и социальных медиа и произошел в Центральном районе Кемерово.

В пресс-службе следственного управления региона заявили, что в связи с данным фактом организована доследственная проверка по статье о неоказании помощи больному. Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента. «По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура также начала свою проверку в части соблюдения законодательства о здравоохранении. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, после чего будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи начали проверку после инцидента в Рязанской области, где врач якобы толкнул журналистку телеканала НТВ на пол, а Британская служба здравоохранения (NHS) рекомендовала скорой помощи оставлять пациентов в коридорах без ожидания регистрации для ускорения реагирования на другие вызовы.