Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах

Tекст: Александра Юдина

Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

«Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

«Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

«Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.