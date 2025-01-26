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Кузьменко стал первой звездой дня в НХЛ
Андрей Кузьменко с двумя голами и передачей стал первой звездой дня в НХЛ
Российский хоккеист Андрей Кузьменко из «Калгари» был назван первой звездой дня НХЛ после успешного матча против «Миннесоты», в ходе которого он забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Российский нападающий команды «Калгари» Андрей Кузьменко был удостоен звания первой звезды дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС. Этого признания он достиг благодаря своему впечатляющему выступлению в матче против команды «Миннесота», где его вклад в победу оказался решающим.
В гостевом матче, закончившемся победой «Калгари» со счетом 5:4, Кузьменко отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. Таким образом, за текущий регулярный чемпионат на его счету уже 14 очков по системе «гол + пас», включая четыре гола и 10 результативных передач в 35 матчах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Артемий Панарин стал первой звездой матча после победы над «Бостоном», а Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал первой звездой дня в НХЛ, набрав шесть очков в матче против «Калгари Флэймз».