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У Галины Польских диагностировали онкологию
У народной артистки Галины Польских диагностировали рак почки
У народной артистки России Галины Польских выявили злокачественную опухоль почки после обращения в больницу с жалобами на здоровье.
Актриса обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
После обследования Польских была направлена на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии. Врачи диагностировали у нее злокачественное новообразование. Ранее у актрисы были проблемы с легкими, ей поставили диагноз пневмофиброз.
В настоящее время Галина Польских находится дома и не планирует ложиться в больницу. Менеджер актрисы уточнила, что ее состояние требует постоянного мониторинга и возможного дальнейшего лечения.
Напомним, злокачественное новообразование у Маслякова обнаружили, когда он в 2022 году лечился от коронавирусной инфекции. 8 сентября 2024 года телеведущий скончался.