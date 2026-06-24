Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Песков пошутил о частой смене премьеров в Британии
Спрогнозировать точное число глав правительств в Британии в ближайшие десятилетия практически невозможно из-за их регулярной сменяемости, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Выступая на «Примаковских чтениях», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сценарии мирового порядка к середине XXI века, передает ТАСС. Он обратил внимание на то, что до этого момента остается еще очень много времени.
Представитель Кремля сыронизировал над политической нестабильностью в Британии.
«Мы даже, наверное, сейчас вряд ли сможем прогнозировать, сколько премьер-министров в Великобритании сменится за это время», – отметил Песков.
Британский премьер-министр Кир Стармер официально заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.
Bloomberg сообщило, что причиной досрочного ухода политика с Даунинг-стрит стало давление из-за экономических проблем и громких скандалов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично напомнила о стремительных уходах предыдущих британских лидеров.