Волонтер из Таджикистана рассказал о своей мотивации помогать жителям Курской области

Студент из Таджикистана Шарипов: Волонтерская работа наполняет мою жизнь дополнительным смыслом и мотивацией

Tекст: Андрей Резчиков

«Лично для меня мотивацией стать волонтером было желание внести свой вклад в поддержку местного сообщества, показать, что помощь и сострадание не имеет границ», – рассказал гражданин Таджикистана Шарифджон Шарипов, студент третьего курса факультета фундаментальной и прикладной информатики Юго-Западного государственного университета (Курск).

«Для меня это возможность узнать новых людей и культуру России, – продолжил собеседник. – В первую очередь сейчас востребована физическая помощь, на складах не хватает рук. Я помогаю разгружать гуманитарную помощь».

По его словам, сейчас приходится готовиться к экзаменам, но уже в скорое время он вновь присоединится к единомышленникам, которые трудятся на площадке Объединенного гуманитарного склада «Народного фронта», Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) и «Банка еды «Русь». Отсюда военнослужащим передают гуманитарные наборы, транспортные средства, оборудованное РЭБ, комплексы индивидуальной бронезащиты, БПЛА, тепловизоры, приборы ночного видения, генераторы и источники питания, аптечки и другие необходимые вещи.

Шарипов считает, что даже небольшие усилия и добрые дела изменяют ситуацию к лучшему. «Мы помогаем военным. Волонтерская деятельность расширила круг моих знакомых, кругозор. Я стал более общительным и заинтересованным в жизни. Когда видишь конкретные результаты своих усилий и получаешь искреннюю благодарность, это наполняет жизнь дополнительным смыслом и мотивацией, придает мне новых сил двигаться дальше», – добавил Шарипов.

В субботу в России отмечается День студенчества (Татьянин день). Накануне в областном дворце молодежи Курской области поздравили лауреатов премии губернатора. Победителями стали 55 человек. Как сообщает «Курская правда», премии в области науки и инноваций для молодых ученых и специалистов получили четверо курян, еще шестеро – премии для молодых специалистов. Также 45 молодых курян, получивших губернаторскую премию, стали лауреатами или победителями федеральных или областных конкурсов.

Жителям освобожденных населенных пунктов региона активно помогают волонтеры, которые в первую очередь занимаются доставкой гуманитарной помощи и находятся в пунктах временного размещения. Они также оказывают помощь военным вблизи передовой.