Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые «деколонизационные» нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.0 комментариев
SpaceX начала тестирование Starlink для подключения к мобильным
Маск сообщил о бета-тестировании прямого подключения Starlink к мобильным телефонам
Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, приступила к бета-тестированию нового сервиса Starlink, который позволяет напрямую подключать интернет от спутников к мобильным телефонам.
Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, готовится к запуску бета-тестирования нового сервиса Starlink, который обеспечит прямое подключение к сотовым телефонам.
Как сообщает ТАСС, запуск тестирования назначен на 27 января. Это станет важным шагом в развитии спутникового интернета, предлагая мобильным пользователям доступ к сети без необходимости подключения к наземным базовым станциям.
Илон Маск подтвердил эту информацию в своем сообщении. Он отметил, что тестирование начнется через три дня,
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали систему «Калинка» для пеленгации Starlink, а Роскосмос пообещал запуск российского аналога Starlink к 2030 году. Сообщалось, что военкор рассказал об успешном использовании Starlink российскими военными.