SpaceX начала тестирование Starlink для подключения к мобильным

Маск сообщил о бета-тестировании прямого подключения Starlink к мобильным телефонам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, готовится к запуску бета-тестирования нового сервиса Starlink, который обеспечит прямое подключение к сотовым телефонам.

Как сообщает ТАСС, запуск тестирования назначен на 27 января. Это станет важным шагом в развитии спутникового интернета, предлагая мобильным пользователям доступ к сети без необходимости подключения к наземным базовым станциям.

Илон Маск подтвердил эту информацию в своем сообщении. Он отметил, что тестирование начнется через три дня,

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали систему «Калинка» для пеленгации Starlink, а Роскосмос пообещал запуск российского аналога Starlink к 2030 году. Сообщалось, что военкор рассказал об успешном использовании Starlink российскими военными.