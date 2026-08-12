Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Из-за засухи в Риме показались руины античного моста
В обмелевшем Тибре обнаружили фундамент древнеримского моста времен Нерона
Аномальная летняя жара привела к критическому падению уровня реки в итальянской столице, открыв возле Замка Святого Ангела остатки каменной переправы имперской эпохи.
Фундамент древнего сооружения появился из-под воды в районе Замка Святого Ангела недалеко от Ватикана, передает ТАСС.
Предполагается, что мост относится к имперской эпохе Древнего Рима и мог быть возведен во времена правления Нерона. Сооружение, вероятно, являлось частью Триумфальной дороги, по которой проходили шествия в честь победоносных полководцев.
Итальянская столица уже более трех недель страдает от зноя, принесенного африканским антициклоном. Эта волна жары стала четвертой с середины июня. Министерство здравоохранения объявило наивысший уровень предупреждения в 20 городах страны, а на прошлой неделе в этот список попали все 27 городов, подлежащих классификации.
Из-за обмеления рек в сельском хозяйстве Италии сложилась критическая ситуация. Особенно сильно упал уровень воды в реке По на индустриальном севере страны. Кроме того, фиксируются крайне высокие температуры воды в море, что может спровоцировать ураганы и сильные грозы. Специалисты отмечают, что из-за изменения климата нынешнее лето в будущем может считаться «прохладным».
Как писала газета ВЗГЛЯД, критическое снижение уровня воды в немецких реках обнажило исторические «камни голода».
Экономист Игорь Юшков назвал обмеление водоемов причиной снижения выработки электроэнергии в Европе.
Президент Сербии Александр Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае из-за сильной засухи.