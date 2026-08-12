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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    12 августа 2026, 14:48 • Новости дня

    ВОЗ осудила отказ США от ряда детских прививок

    Глава ВОЗ Гебрейесус осудил отказ США от ряда детских прививок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная организация здравоохранения выступила против решения американского президента сократить национальный перечень вакцинации детей с 18 до 11 заболеваний ради профилактики аутизма.

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал вакцинацию наиболее эффективным средством предотвращения смертельно опасных заболеваний. Руководитель ведомства прокомментировал недавний указ главы США Дональда Трампа об уменьшении списка обязательных прививок, передает РИА «Новости».

    «ВОЗ выражает обеспокоенность тем, что недавние изменения в политике иммунизации в США не согласуются с данными, накопленными за десятилетия исследований», – написал глава организации в соцсетях. Он добавил, что государственная политика в этой сфере обязана опираться на независимый научный анализ, а не на политическое влияние.

    Гебрейесус напомнил, что препараты от кори, паротита и краснухи абсолютно безопасны и не провоцируют развитие аутизма. По его мнению, необоснованная отсрочка процедур или разделение доз лишь лишают несовершеннолетних необходимой защиты перед инфекциями.

    До этого президент США Дональд Трамп уволил директора Центров по контролю и профилактике заболеваний из-за изменения политики вакцинации. Ранее американские власти прекратили финансирование Всемирной организации здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года в США зафиксировали рекордный рост числа заболевших корью.

    13 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца

    В России научились превращать стволовые клетки в клетки сердца

    Российские ученые нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца
    @ Norbert Michalke/imagebroker.com/Global Look Press

    Российские ученые разработали способ превращать стволовые клетки, полученные из костного мозга человека, в клетки, похожие на клетки сердечной мышцы. В будущем технология может помочь в изучении сердечных заболеваний, тестировании новых лекарств и разработке методов восстановления поврежденного сердца.

    Исследование провели специалисты МФТИ, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского и Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске, сообщает Минобрнауки.

    Стволовые клетки интересуют ученых тем, что они способны превращаться в разные типы клеток организма. Поэтому их рассматривают как один из инструментов регенеративной медицины – направления, которое занимается восстановлением поврежденных органов и тканей. Одним из перспективных вариантов считается получение из стволовых клеток кардиомиоцитов – клеток, из которых состоит сердечная мышца. Однако существующие способы часто требуют сложного и дорогостоящего перепрограммирования клеток.

    Российские исследователи предложили более простой подход. Они использовали мезенхимальные стволовые клетки, которые получили из образцов красного костного мозга пациентов. Обычно такие клетки могут превращаться, например, в клетки костной, хрящевой или жировой ткани. Образцы костного мозга массой около 1–2 граммов брали во время операций на открытом сердце. Затем ученые выделяли из них стволовые клетки и помещали в специальную питательную среду.

    В этой же среде до этого выращивали клетки сердечной мышцы, полученные из другого типа стволовых клеток – индуцированных плюрипотентных. Они выделяли сигнальные молекулы, которые воздействовали на мезенхимальные клетки и заставляли их двигаться в сторону превращения в клетки сердечного типа. При этом стволовые клетки не превратились в полноценные кардиомиоциты. Однако они приобрели целый ряд свойств, характерных для клеток сердечной мышцы. В частности, у них появились характерная структура, электрическая активность и изменения уровня кальция внутри клеток. Причем их активность синхронизировалась с уже существующими клетками сердечной мышцы.

    «Мы разработали подход, позволяющий направленно превращать мезенхимальные стволовые клетки костного мозга пациента в кардиомиоцитоподобные клетки с помощью сигнальных молекул, выделяемых iPSC-производными кардиомиоцитами», – рассказала один из авторов исследования, инженер-исследователь лаборатории экспериментальной и клеточной медицины Института биофизики будущего МФТИ Вероника Литвиненко.

    Чтобы убедиться, что полученные клетки действительно приобрели свойства сердечной ткани, ученые провели несколько видов исследований. Они изучили их структуру, электрическую активность и работу кальциевых каналов.

    «В ходе работы показано, что такие клетки приобретают структурные и функциональные признаки сердечной ткани, включая поперечную исчерченность, кальциевые колебания и электрическую активность», – отметила Литвиненко.

    По словам исследователей, у нового метода есть несколько преимуществ. В первую очередь для него не требуется сложная генная инженерия. Также ученым не пришлось использовать большое количество специальных химических веществ для запуска превращения клеток. Еще одна особенность заключается в том, что исходные клетки можно получить непосредственно от пациента. Это потенциально позволяет создавать клеточные модели, которые учитывают индивидуальные особенности конкретного человека.

    Такие модели могут использоваться для изучения того, как развиваются различные заболевания сердца, и для проверки новых лекарств. Например, исследователи смогут наблюдать за реакцией клеток конкретного пациента на тот или иной препарат еще до его возможного применения.

    «Мы считаем, что технология открывает возможности для создания персонализированных моделей сердечных заболеваний, фармакологического тестирования и дальнейшего развития регенеративных подходов после повреждения миокарда», – сказала Литвиненко. В перспективе разработка может быть полезна и для регенеративной медицины – например, при поиске способов восстановления сердечной ткани после ее повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года российские ученые предложили новый метод создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы.

    Месяцем ранее кардиохирурги НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина впервые в России имплантировали пациенту инновационное устройство длительной механической поддержки сердца.

    Осенью прошлого года японские исследователи начали использовать искусственный интеллект Google для разработки новых способов получения стволовых клеток.

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    12 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп анонсировал уход пресс-секретаря Белого дома Левитт с поста

    Трамп: Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома

    Трамп анонсировал уход пресс-секретаря Белого дома Левитт с поста
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава пресс-службы американской администрации Кэролайн Левитт завершит работу в конце августа ради воспитания детей и перехода на должность внешнего политического советника, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети.

    «Наш замечательный пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце месяца», – написал он в Truth Social.

    Бывшая глава пресс-службы планирует уделять больше времени семье с двумя детьми. В дальнейшем она займет позицию одного из главных внешних советников президента. Кроме того, Левитт станет влиятельным лицом в Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

    Трамп высоко оценил профессиональные качества Левитт, отметил ее работу с 2018 года, включая историческую кампанию по переизбранию в 2024 году.

    «Кэролайн была одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этого ведомства. Спасибо вам, Кэролайн, за хорошо проделанную работу!» – завершил пост Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у пресс-секретаря президента США в 2025 году нашли родственницу-нелегалку. Глава Белого дома оригинально похвалил профкачества Левитт. Пресс-секретарь Левитт рассказала о реакции родителей на ее избранника. В мае, когда Левитт родила дочь, Иран напомнил ей о трагедии в Минабе.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    12 августа 2026, 23:03 • Новости дня
    Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln

    Military Times: Среди моряков Abraham Lincoln были попытки суицида

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщениям семей, несколько моряков с авианосца американского авианосца Abraham Lincoln пытались упасть за борт во время длительного развертывания.

    «Примерно 5 тыс. моряков и морских пехотинцев с авианосца Abraham Lincoln продолжают службу в рамках развертывания, начавшегося 21 ноября 2025 года. Авианосец находится в зоне боевых действий более восьми месяцев, оказывая поддержку военным операциям США на Ближнем Востоке против Ирана», – сообщил портал Military Times.

    В статье уточнили, что срок развертывания должен был завершиться в мае, но его  продлили и дата возвращения публично не объявлена.

    Супруга одного из моряков рассказала, что разговаривала с мужем несколько раз с тех пор, как он попытался спрыгнуть за борт. Супруга матроса авианосца рассказала, как он во время пребывания на вахте, увидел сослуживца, который пытался упасть за борт, и вмешался.

    Семьи выразили обеспокоенность по поводу психического здоровья, истощения и безопасности моряков, согласно записям встречи семей моряков с и.о. министра военно-морских сил Хун Као в Сан Диего.

    ВМС США готовят авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt к смене авианосца Lincoln, сообщил Као семьям. Однако официальные лица не назвали конкретные сроки, сославшись на соображения оперативной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в 2022 году американский авианосец George Washington 
    из-за волны самоубийств покинули сотни моряков. В марте 2026 года была версия, что экипаж авианосца США мог поджечь корабль ради бегства с Ближнего Востока. USNI News сообщил о убийстве моряка на строящемся авианосце США John F. Kennedy.

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    13 августа 2026, 00:35 • Новости дня
    Рубио раскритиковал диету Кеннеди-младшего из квашеной капусты
    Рубио раскритиковал диету Кеннеди-младшего из квашеной капусты
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио признался в интервью о том, что решил сохранить верность традиционным пищевым привычкам, отвергнув экстравагантные советы министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего.

    Госсекретарь США Марко Рубио в подкасте «The Katie Miller Podcast» рассекретил некоторые свои гастрономические предпочтения. Транскрипт интервью представлен на сайте Госдепартамента США.

    По словам ведущей интервью, вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что Рубио сладкоежка, что, предположила она, не позволило ему принять диету Кеннеди-младшего из мяса и ферментированных овощей.

    «Нет. Нет, это безумная диета. Это… это диета, которая состоит из квашеной капусты и мяса. Вы же понимаете, что это нежизнеспособно. Вы не можете просто так... <...> Можете себе представить, ему приходится возить с собой контейнеры с квашеной капустой?» – ответил Рубио.

    Он изумился, что министр здравоохранения это делает и заверил, что сам «путешествовать по миру с холодильником, полным квашеной капусты», не собирается.

    «Это нелепо. Я не могу этого сделать. Это нецелесообразно», –  подчеркнул госсекретарь США.

    Однако в беседу включилась его супруга Джанетт и раскрыла тайную гастрономическую страсть мужа – Рубио обожает мучные полуфабрикаты – мини-пироги Pop-Tarts.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс рассказал о любви Трампа к строгому дресс-коду. В мае СМИ сообщали, что госсекретарь США Рубио отправился в Китай в образе арестованного Мадуро. До этого Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе.

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    13 августа 2026, 19:23 • Новости дня
    Мурашко назвал главный способ предотвращения тяжелых хронических заболеваний

    Мурашко: Правильное питание и физические нагрузки могут исключить недуги

    Tекст: Ольга Иванова

    Правильное питание и регулярные физические нагрузки способны полностью исключить развитие опасных недугов или отсрочить необходимость медикаментозного лечения на пять лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Корректировка повседневных привычек помогает избежать появления ряда серьезных болезней, передает РИА «Новости». Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Екатеринбург.

    В четверг глава ведомства совместно с вице-премьером России Татьяной Голиковой торжественно открыли новый Центр медицины здорового долголетия.

    «Образ жизни меняющийся, он также позволяет по ряду заболеваний просто или их предотвратить, или чтобы они не наступали вообще. Например, сахарный диабет второго типа, рекомендации врача по образу питания, правила физической нагрузки позволяют либо исключить развитие сахарного диабета в этой ситуации, либо его отсрочить до пяти лет наступления и начала лекарственной терапии», – сказал Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова отнесла диабет второго типа к числу распространенных «болезней-всадников».

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о тяжелых хронических недугах из-за отказа от здорового образа жизни.

    Для эффективной профилактики возрастных изменений власти запустили работу специальных центров медицины здорового долголетия.

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    13 августа 2026, 01:17 • Новости дня
    Пентагон объявил о рекордном снижении активности наркоторговцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия военных США привели к существенному сокращению перемещений криминальных судов в ключевых морских коридорах Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на форуме Американской коалиции по борьбе с картелями в Панаме.

    «Мы фиксируем рекордное сокращение перемещений судов наркоторговцев по основным морским коридорам в нашем полушарии, включая, как минимум, снижение на 65% в западной части Карибского моря, на 60% в восточной части Карибского моря и почти на 50% в восточной части Тихого океана, к северу и югу от Галапагосских островов», – приводит РИА «Новости» слова Хегсета.

    Вашингтон обосновывает свое военное присутствие в Карибском бассейне необходимостью противодействия наркотрафику. Американские вооруженные силы неоднократно применялись для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, которые подозревались в перевозке запрещенных веществ.

    В конце 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет объявлял о начале военной операции Southern Spear против наркотеррористов в Западном полушарии. Президент США Дональд Трамп в декабре заявлял о готовности американских сил бороться с картелями непосредственно на земле

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом признал мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями. NYT в марте сообщала, что США уничтожили в Эквадоре ферму вместо лагеря наркоторговцев. Пентагон потребовал от стран Латинской Америки увеличить военные бюджеты.

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    12 августа 2026, 23:45 • Новости дня
    США перенаправили более 50 судов из-за блокады Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что военнослужащие страны изменили маршруты десятков коммерческих судов в ходе проведения морской блокады Ирана, при этом несколько кораблей подверглись досмотру.

    «По состоянию на 12 августа вооруженные силы США перенаправили 59 коммерческих судов, вывели из строя три и взяли на абордаж два, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады», – сказано в сообщении CENTCOM в соцсети Х

    Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон контролирует Ормузский пролив, и пообещал сохранить текущее положение дел в регионе.

    При этом WSJ сообщила о падении трафика в Ормузском проливе, вопреки словам Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива.


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    12 августа 2026, 23:30 • Новости дня
    WSJ сообщила о падении трафика в Ормузском проливе, вопреки словам Трампа

    WSJ: В Ормузском проливе отмечено резкое падение трафика

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп говорит, что Ормуз находится под контролем США, но лишь немногие корабли прислушиваются к его словам. Иран с ограниченной огневой мощью может сделать пересечение этого водного пути слишком рискованным, пишет WSJ.

    В среду Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Реальность на воде говорит о другом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Данные систем отслеживания плавсредств показывают, что всего 14 судов во вторник пересекли водную артерию, по которой до войны обычно проходило более 130 судов в день. Одиннадцать из этих судов следовали по маршруту, контролируемому Ираном, – пишет газета.

    WSJ уточняет, что интенсивность движения судов было сниженным в течение июля, в среднем 26 проходов судов в день, в июне – 33 прохода в день, поскольку возобновившиеся нападения Ирана на суда сорвали сделку по открытию пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива.

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    14 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    @ Bonnie Cash-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после «разгрома» Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    «А после того как мы закончим разгром Ирана... довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о контроле ВМС Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

    В июле американский лидер заявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов и о неспособности Ирана этому воспрепятствовать.

    Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Накануне в Ормузском проливе были атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

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    12 августа 2026, 15:28 • Новости дня
    Число госпитализированных после атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 27 человек

    Число госпитализированных после удара дронов по Нижнекамску достигло 27 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество госпитализированных после атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 27 человек. Два пациента были переведены в стационар, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

    Количество пациентов, которым потребовалась госпитализация из-за атаки беспилотников на Нижнекамск, возросло до 27 человек.

    «На данный момент госпитализированы 27 пациентов (два пациента средней степени тяжести были переведены с амбулаторного на стационарное наблюдение). Четыре пациента остаются в тяжелом стабильном состоянии в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице», –  заявили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общее количество пострадавших при атаке дронов на город возросло до 78 человек.

    Накануне в медицинских учреждениях Нижнекамска и Набережных Челнов оставались 25 пациентов.

    Ранее в среду стало известно, что в результате удара украинского беспилотника погиб гражданин Таджикистана.

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    13 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    Эксперт: Единая карта пациента улучшит диагностику и качество лечения

    В ЕР рассказали, как единая цифровая карта улучшит медпомощь

    Эксперт: Единая карта пациента улучшит диагностику и качество лечения
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Россиянам нужна единая цифровая карта пациента со всей медицинской информацией, которой человек сможет распоряжаться самостоятельно. Данное предложение в Народную программу «Единой России» внес председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что такой сервис позволит врачам получать полную историю пациента и повысит качество медицинской помощи как в государственных, так и в частных клиниках.

    Создание единой цифровой карты пациента позволит объединить медицинскую информацию человека независимо от региона и медицинской организации, а также даст самому гражданину контроль над доступом к собственным данным. Это особенно актуально для людей, которые переезжают между регионами, постоянно наблюдаются в разных клиниках или имеют хронические заболевания, считает председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Муслим Муслимов.

    «На сегодняшний день в стране работает три уровня цифрового здравоохранения – медицинские информационные системы клиник и региональные платформы вроде ЕМИАС, федеральный контур ЕГИСЗ с подсистемами и витрина для пациента, личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг», – напомнил Муслимов.

    Однако региональные системы, по его словам, не всегда позволяют сохранить целостную историю пациента, «а единая карта пациента будет выстраиваться вокруг человека и его истории на всем жизненном пути».

    Особенно важно, что распоряжаться медицинскими данными в такой системе будет сам гражданин. Он сможет решать, какой медицинской организации и в каком объеме предоставить доступ к информации. «Организация становится пользователем, которого человек допускает к своим данным», – уточнил Муслимов.

    Еще одна проблема, которую может решить единая карта, связана с полнотой медицинской истории. Значительная часть диагностики сегодня проводится в частных клиниках, однако информация о результатах исследований не всегда попадает в реестр электронных медицинских документов (РЭМД). «В итоге пациент лечился, платил деньги, а в его карте на этом месте пустота», – отметил эксперт.

    Именно поэтому, считает Муслимов, единая цифровая карта будет востребована прежде всего у пациентов с хроническими заболеваниями, онкологических больных, беременных женщин, родителей маленьких детей и людей старшего возраста, которые одновременно принимают пять и более препаратов. С предложением создать такой сервис он выступил при подготовке инициативы для Народной программы «Единой России».

    При этом, по его словам, для реализации идеи не потребуется создавать отдельную цифровую систему. «Инфраструктура должна стать надстройкой над уже существующими», – подчеркнул Муслимов. Также эксперт выделил шесть условий, необходимых для работы такой надстройки.

    Первое – семантическая совместимость медицинских организаций: должны использоваться единые справочники, кодировка диагнозов и номенклатура лабораторных исследований с референсными интервалами.

    Второе условие – полноценное хранение медицинских изображений. В карту должны попадать не только заключения специалистов, но и сами снимки КТ, МРТ, УЗИ и рентгенологических исследований.

    Третье – реестр согласий пациента. «Это ядро всей конструкции: юридически значимая запись о том, кому, на какой объем данных и на какой срок пациент открыл доступ, с возможностью мгновенного отзыва», – уточнил эксперт.

    Четвертое – единая учетная запись пациента без возможности дублирования. По мнению Муслимова, для этого может использоваться авторизация через единый медицинский полис.

    Пятое условие – подключение к системе всех медицинских организаций, включая частные. «Так как большинство лицензиатов в частном секторе – субъекты малого и среднего бизнеса, стоимость интеграции должна быть минимальной или вовсе быть нулевой», – считает собеседник.

    Наконец, шестое – доступ к карте должен сохраняться и без подключения к интернету – это особенно важно для жителей труднодоступных территорий.

    Отдельно Муслимов предложил учитывать различия между поколениями при создании интерфейса системы. Для молодых людей это может быть мобильное приложение, а для старшего поколения – доступ через доверенное лицо, при личном обращении в регистратуру или МФЦ. Еще одним вариантом может стать краткая физическая версия карты – своеобразный «паспорт здоровья» с наиболее важной информацией: диагнозами, аллергиями и принимаемыми препаратами.

    При этом доступ к необходимым сведениям, по мнению эксперта, должны иметь медицинские организации независимо от формы собственности. В основной состав данных он предлагает включить паспортные данные, сведения о полисе, аллергологический анамнез, лекарственную непереносимость, диагнозы, перенесенные операции, результаты лабораторных исследований, сведения о вакцинации, инвалидности и льготном лекарственном обеспечении. Остальные сведения должны предоставляться по запросу.

    Особого режима защиты, по словам Муслимова, потребуют наиболее чувствительные медицинские сведения: психиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция, репродуктивное здоровье, генетические исследования. «Здесь необходим повышенный уровень защиты и право пациента ограничить видимость этих сведений – иначе люди начнут скрывать информацию от врача или уходить в анонимное лечение, и мы получим обратный эффект», – акцентировал эксперт.

    Вопрос защиты данных в целом, считает Муслимов, связан не только с технической безопасностью, но и с человеческим фактором. «Отсюда два вывода. Первый – обязательное журналирование каждого просмотра карты. Второй, и он определяет доверие людей к системе, – журнал должен быть виден самому пациенту. Возможность в любой момент открыть список «кто, когда и в какой организации смотрел мои данные» – это то, что превращает декларацию о контроле над данными в реальный контроль», – считает эксперт.

    Главный эффект от внедрения такой системы, по мнению Муслимова, заключается в сокращении повседневных издержек для пациентов. Им не придется собирать бумажные выписки, хранить медицинские документы, повторно сдавать анализы из-за утраты результатов или заново рассказывать историю болезни каждому новому врачу.

    Единая карта может быть особенно полезна при экстренной медицинской помощи: врачи скорой смогут сразу получить доступ к необходимой информации о пациенте. Аналогичный принцип может работать при оказании телемедицинских услуг.

    Кроме того, наличие полной истории болезни позволит врачам точнее оценивать динамику состояния пациента и улучшить диагностику. Структурированные медицинские данные могут стать и основой для более широкого применения искусственного интеллекта в здравоохранении.

    «Структурированные данные являются топливом для искусственного интеллекта в медицине. Без них любые системы поддержки принятия врачебных решений, автоматический анализ изображений и проактивный мониторинг риска остаются пилотными проектами», – объяснил Муслимов.

    В результате, полагает эксперт, единая цифровая карта может изменить сам принцип работы цифрового здравоохранения – от учета уже оказанных медицинских услуг к постоянному сопровождению здоровья конкретного человека. «Такая карта станет своего рода переходом от системы, которая учитывает оказанные услуги, к системе, которая помогает человеку управлять своим здоровьем на протяжении всей его жизни», – заключил Муслимов.

    Напомним, тема создания единой карты пациента обсуждалась на отчетно-окружном форуме ЕР «Есть результат!» в Санкт-Петербурге. Как отмечали эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, такой сервис позволит ускорить доступ к медицинской информации и сделать получение помощи удобнее для граждан. Кроме того, он обеспечит непрерывный контроль за состоянием детей с тяжелыми заболеваниями.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    12 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Россия полностью заместила импорт ряда зарубежных инсулинов

    Росздравнадзор: Россия на 100% импортозаместила ряд зарубежных инсулинов

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественная фармацевтика перешла на 100-процентный выпуск двухфазного человеческого инсулина и препарата лизпро, надежно обеспечив пациентов жизненно важными лекарствами.

    «В России сегодня устойчиво обеспечена доступность инсулинов для пациентов. По целому ряду препаратов – в частности, с МНН Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный], а также с МНН Инсулин лизпро и Инсулин лизпродвухфазный – импорт замещен отечественными лекарствами», – сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС.

    Доля российских препаратов с растворимым инсулином и инсулином изофаном на внутреннем рынке превышает 80%. Кроме того, количество упаковок отечественных лекарств с инсулином гларгином в 2025 году выросло почти на 18% по сравнению с прошлым годом.

    В ведомстве подчеркнули, что российские инсулины не уступают импортным аналогам по качеству и эффективности. При этом по показателям доступности и стабильности поставок отечественные препараты уже превосходят зарубежные. Лекарства создаются по стандартам качества и проходят все этапы контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг запланировал планомерное увеличение доли отечественных лекарств на внутреннем рынке.

    Глава ведомства Антон Алиханов назвал освоение производства аналогов препарата для диабетиков «Оземпик» ключевым успехом фармацевтической отрасли.

    В прошлом году руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова объявила о полном импортозамещении этого лекарства российскими компаниями.

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    14 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    В Бельгии объяснили дорогой бриллиантовый подарок Трампу

    Алмазная отрасль Бельгии опровергла связь подарка Трампу с отменой пошлин

    Tекст: Мария Иванова

    Подаренный президенту США золотой перстень с бриллиантами не являлся платой за торговые преференции и отмену американских импортных тарифов на алмазы, заявила представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ине Тассиньон.

    Официальный представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ине Тассиньон подтвердила, что преподнесенное Дональду Трампу украшение было исключительно подарком, передает РИА «Новости».

    «Как отраслевая федерация мы по-прежнему полностью поддерживаем этот перстень как подарок Соединенным Штатам и гордимся тем, что он символизирует: бельгийское мастерство, алмазные традиции Антверпена и прочные экономические связи между Бельгией и США», – заявила она.

    Вопросы у американских сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Ричарда Блументаля возникли из-за того, что вскоре после вручения перстня европейские природные алмазы освободили от новых пошлин. Законодатели потребовали до 24 августа разъяснить обстоятельства передачи кольца. В AWDC подчеркнули, что отмена тарифов обсуждалась несколько месяцев и никак не связана с ювелирным изделием.

    Перстень из 18-каратного золота, украшенный 321 бриллиантом, 56 сапфирами, 13 изумрудами и шестью рубинами, представили в июне на праздновании 250-летия независимости США в Брюсселе. Стоимость изделия составляет около 35 тыс. долларов.

    Представители отрасли отметили, что идея подарка возникла исключительно в связи с американским юбилеем.

    Антверпен ежегодно поставляет в США алмазы на сумму около 2 млрд долларов. Отмена 10-процентной пошлины позволит избежать дополнительных платежей примерно на 200 млн долларов в год. В центре добавили, что решение об отмене тарифов имеет экономическое обоснование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз потребовал от Вашингтона объяснений из-за введения новых таможенных пошлин.

    Сенатор Элизабет Уоррен запросила у Белого дома причины заморозки санкций против России.

    Исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена Ари Эпштейн ушел в отставку на фоне антироссийских ограничений.

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    13 августа 2026, 01:48 • Новости дня
    Трамп разрешил силовикам использовать кибероружие в борьбе с преступностью

    Трамп разрешил использовать кибероружие в борьбе с преступностью

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о национальной безопасности, разрешающий использование киберсредств для борьбы с транснациональными преступными организациями, сообщает Белый дом.

    Дональд Трамп в среду подписал меморандум, который, по словам Белого дома, направлен на предоставление федеральным правоохранительным органам полномочий использовать киберсредства против транснациональных преступных организаций, действующих в иностранных юрисдикциях для нападений на американцев, передает Reuters.

    В Белом доме отметили, что документ предписывает администрации президента «использовать возможности и инновации частного сектора для проведения этих киберопераций под руководством, контролем и полномочиями правительства США».

    В информационном бюллетене Белого дома упоминаются атаки программ-вымогателей, финансовые махинации и другие преступления, совершаемые организованными преступными организациями из-за рубежа.

    Меморандум создает базу, которая побуждает компании частного сектора заключать соглашения с другими, а также федеральными, штатными, местными, племенными и территориальными ведомствами для сбора информации об угрозах со стороны транснациональных преступных организаций и предложения киберопераций для противодействия этим угрозам, добавили в Белом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в 2018 году снял введенные Обамой ограничения на кибератаки. Президент США в декабре 2025 года заявлял о готовности американских сил бороться с картелями непосредственно на земле.

    США заявили о тайном оружии, которое использовали для захвата Мадуро. Пентагон объявил о рекордном снижении активности наркоторговцев.

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    12 августа 2026, 09:44 • Новости дня
    WSJ: Трамп сменил самолет после предупреждения разведки Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп был вынужден сменить борт при возвращении с июльского саммита НАТО в Турции из-за предупреждения разведки Израиля о возможном нападении при помощи ПЗРК.

    Причиной принятия решения о смене самолета президентом США во время возвращения из Анкары в Вашингтон послужили экстренные данные от израильских спецслужб о возможной атаке с использованием переносных зенитно-ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Израиль проинформировал администрацию Трампа о разведанных, включавших данные об угрозе применения ПЗРК против борта номер один», – сообщает газета The Wall Street Journal.

    Несмотря на предупреждение, несколько высокопоставленных советников, включая госсекретаря Марко Рубио, предпочли остаться в первоначальном президентском лайнере. Подобная тактика отвлечения внимания была применена впервые за время работы действующей администрации.

    Степень достоверности полученной информации об угрозе нападения в итоге установить не удалось. Во время перелета ни один из правительственных самолетов не подвергся ракетному удару.

    Ранее СМИ писали, что американские спецслужбы тайно пересадили президента США на военный самолет с помощью продуктового грузовика.

    Израильская разведка передала Вашингтону предупреждение о подготовке Ираном покушения на американского лидера.

    Власти Турции отказались комментировать информацию о секретной эвакуации политика из аэропорта Анкары.

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