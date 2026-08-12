Литва решила выкопать гигантские рвы у границ России за 50 млн евро

Литва решила потратить 50 млн евро на рвы у границ России и Белоруссии

Tекст: Мария Иванова

Власти Литвы приняли решение выкопать противотанковые рвы на границе с Россией и Белоруссией, передает ТАСС. В период с 2026 по 2030 год на эти цели планируется выделить около 50 млн евро.

«От патрульной тропы вглубь территории будет выкопан ров контрмобильности шириной 20 м, а в районе установленных командованием армии операционных участков ров будет шириной 150 м», – сообщили в пресс-службе кабинета министров Литвы.

Помимо земляных укреплений, правительство республики намерено увеличить количество парков инженерных заграждений с 27 до 50. На этих площадках будут храниться бетонные пирамиды, известные как «зубы дракона», колючая проволока, металлические ежи и другие конструкции для оперативного блокирования дорог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство обороны Литвы объявило о планах возведения полос контрмобильности на границе с Россией и Белоруссией.

В прошлом году литовские военные установили бетонные заграждения на закрытых контрольно-пропускных пунктах.

В июне Вооруженные силы Эстонии вырыли десять километров противотанковых рвов на псковском участке границы.