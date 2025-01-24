Вице-спикер польского Сейма Босак заявил, что санкции ЕС против России повредили самому сообществу

Tекст: Вера Басилая

По словам Босака, что санкционная политика должна быть направлена на то, чтобы страна, против которой вводятся санкции, теряла больше, чем инициатор ограничений. По его словам, в случае с ЕС ситуация сложилась иначе, передает ТАСС.

Босак также отметил, что западный мир ожидает возвращения к нормальным политическим и деловым связям с Россией. Он добавил, что перезагрузка отношений неизбежна и будет полезна для Польши.

«В западном мире весь бизнес и мир политики ожидают того, чтобы вернуться к business as usual с Россией. И это наступит», – заявил Босак.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола подчеркнула в беседе с польским порталом Interia, что Европе придется восстанавливать отношения с Россией, поскольку она является соседом и глобальным игроком. Метсола отметила, что когда наступит подходящее время, ЕС не сможет игнорировать этот факт.

Президент Путин в конце ноября 2024 года выразил надежду на восстановление отношений с Европой. По его мнению, европейские партнеры заинтересованы в этом не меньше России. Он считает, что развитие отношений с Россией в интересах стран и народов Европы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал европейских лидеров пересмотреть политику санкций.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

Орбан заявлял, что продление санкций против России возможно только при выполнении Украиной ряда условий.