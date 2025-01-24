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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    25 комментариев
    24 января 2025, 12:59 • Новости дня

    Вице-спикер польского Сейма заявил об ударе антироссийских санкций по ЕС

    Вице-спикер польского Сейма Босак заявил, что санкции ЕС против России повредили самому сообществу

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции ЕС против России наносят больший вред Европейскому Союзу, чем России, необходима перезагрузка отношений с Москвой, заявил вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак.

    По словам Босака, что санкционная политика должна быть направлена на то, чтобы страна, против которой вводятся санкции, теряла больше, чем инициатор ограничений. По его словам, в случае с ЕС ситуация сложилась иначе, передает ТАСС.

    Босак также отметил, что западный мир ожидает возвращения к нормальным политическим и деловым связям с Россией. Он добавил, что перезагрузка отношений неизбежна и будет полезна для Польши.

    «В западном мире весь бизнес и мир политики ожидают того, чтобы вернуться к business as usual с Россией. И это наступит», – заявил Босак.

    Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола подчеркнула в беседе с польским порталом Interia, что Европе придется восстанавливать отношения с Россией, поскольку она является соседом и глобальным игроком. Метсола отметила, что когда наступит подходящее время, ЕС не сможет игнорировать этот факт.

    Президент Путин в конце ноября 2024 года выразил надежду на восстановление отношений с Европой. По его мнению, европейские партнеры заинтересованы в этом не меньше России. Он считает, что развитие отношений с Россией в интересах стран и народов Европы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал европейских лидеров пересмотреть политику санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Орбан заявлял, что продление санкций против России возможно только при выполнении Украиной ряда условий.

    22 января 2025, 11:12 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины

    Зеленский заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины без НАТО

    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО и не получит четких гарантий безопасности, Киев планирует увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, передает ТАСС.

    При этом лидер украинского режима подчеркнул необходимость содержания такой армии и обратился к европейским странам с просьбой о поддержке.

    Зеленский отметил, что Европа должна взять на себя расходы на содержание армии, так как Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.

    Кроме того, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО будет обходиться Европе дешевле, чем финансирование миллионной армии. Он также поддержал идею размещения на территории Украины западных войск, отметив, что минимально необходимое количество – 200 тыс. иностранных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

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    22 января 2025, 19:33 • Новости дня
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия предложила Европейскому союзу ограничить доступ российским дипломатам в Европу из-за предполагаемых гибридных угроз, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на документ Министерства иностранных дел Германии, в качестве примера таких угроз упоминается повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по информации The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к инцидентам. Обнаружено, что аварии были вызваны ошибками экипажей проходящих судов, передает «Московский комсомолец».

    МИД в Берлине намерен усилить последствия для предполагаемых гибридных атак через сокращение времени аккредитации и ограничения свободы передвижения для владельцев российских дипломатических паспортов. К тому же Германия планирует ввести меры против судов, которые могут участвовать в транспортировке российских энергоресурсов.

    Дополнительно немецкое внешнеполитическое ведомство хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры. Германия надеется, что ЕС разработает более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно указать на ответственность России за некоторые инциденты. В материале отмечено, что ранее европейским правительствам было сложно возложить ответственность за происшествия на российскую сторону.

    В воскресенье американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, отмечая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

    Ранее сообщалось, что НАТО планирует включить военные меры в стратегию противодействия гибридным атакам России, которые могут угрожать критической инфраструктуре альянса.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    23 января 2025, 13:29 • Новости дня
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе

    Политолог Рар: Бербок, продвигая идею ограничить передвижение российских дипломатов, хочет набрать очки

    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    @ Shan Yuqi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Партия «Зеленые» считает, что Германия находится в состоянии конфликта конкретно с Россией. Поэтому представители фракции, среди которых и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу, используя при этом миф о «гибридной войне», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    «Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», – считает германский политолог Александр Рар.

    Как напомнил собеседник, партия «Зеленые», членом которой является глава МИД ФРГ, считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. «Поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу», – отметил он.

    Рар уточнил, что «Зеленые» также выступают за прекращение отношений с Россией. «Если бы Бербок занимала пост канцлера, то Берлин оборвал бы все дипломатические контакты с Москвой», – полагает спикер. Аналитик объясняет: «Пытаясь унизить Россию, МИД Германии хочет возвеличить Украину, поставить Киев выше Москвы».

    При этом эксперт обратил внимание на то, что в качестве повода для введения ограничений передвижения российских дипломатов называется угроза атак. «Гибридная война России против Запада – во многом миф, основанный на информационном противостоянии», – подчеркнул политолог.

    По его прогнозам, большинство стран ЕС выскажут поддержку инициативе немецкого внешнеполитического ведомства, но Венгрия заблокирует общее решение. «Поэтому не стоит исключать, что меры примут в отдельных странах», – заключил Рар.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    23 января 2025, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Берлина ограничить российским дипломатам доступ в Европу вряд ли будет единогласно поддержана ЕС. Но если такое произойдет или отдельные страны введут односторонние ограничения, Москва примет ответные меры, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Анналена Бербок отличается безграмотностью и недальновидностью. Так что неудивительно, что именно возглавляемое ею ведомство разработало предложение ограничить передвижение российских дипломатов в Европе», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Выдвигаемые МИД Германии громогласные обвинения Москвы в якобы «гибридных атаках» собеседник счел безосновательными. Парламентарий не исключает, что таким образом Бербок попросту пиарится в преддверии предстоящих выборов в Бундестаг. «Сегодня она занимает эту должность, а завтра поменяется кабинет министров, и что будет с ней – остается вопросом. Но очевидно одно – запомнится Бербок как одна из разрушительниц российско-германских отношений», – считает собеседник.

    По прогнозам парламентария, инициатива Берлина против российских дипломатов не будет поддержана ЕС. «Дело в том, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа внутри Евросоюза стоит ожидать больших проблем. Не все страны согласны с той политикой, которую проводит Брюссель», – указал он.

    «Я думаю, что рано или поздно Европа задумается о восстановлении отношений с Россией. Тем не менее если предложения Берлина будут одобрены Евросоюзом или отдельные страны введут односторонние ограничения, то Москва примет ответные меры», – заключил Джабаров.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

    Коментарии (0)
    21 января 2025, 18:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен признала рост цен в ЕС на нефть из-за санкций против России
    Фон дер Ляйен признала рост цен в ЕС на нефть из-за санкций против России
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, признала, что введенные ею санкции против России привели к росту цен на энергоносители в Европе, что стало значительной проблемой для потребителей и бизнеса.

    В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе она признала проблему высоких цен на энергоносители в Европе, сообщает ТАСС. В своем выступлении глава ЕК отметила, что европейские потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на энергию.

    Она подчеркнула, что «свобода имеет цену», объясняя тем самым введение санкций против России, включая эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Эти меры, по ее словам, привели к значительному сокращению импорта газа и нефти из России.

    Фон дер Ляйен заявила, что импорт газа из России сократился на 75%, в то время как нефть закупается лишь в количестве 3% от общего объема, а уголь не закупается вовсе. Несмотря на это, она возложила часть вины за текущие высокие цены на Россию.

    Между тем сообщалось, что запасы газа в хранилищах Евросоюза остаются на уровне 70%, однако отбор происходит быстрее, чем в прошлом году.

    При этом в 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет.

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    22 января 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине

    Трамп допустил полный отказ США от поставок оружия Украине и призвал ЕС увеличить помощь

    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, отметив, что этот вопрос будет изучен, и подчеркнул необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    По его словам, администрация Белого дома будет изучать вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине, передает ТАСС.

    Трампу был задан вопрос о продолжении поставок оружия Киеву, на что он ответил, что администрация будет изучать этот вопрос, подчеркнув необходимость контактов с Владимиром Зеленским.

    «Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.

    Трамп также отметил, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева. Он указал, что США при администрации Джо Байдена потратили на это на 200 млрд долларов больше, чем ЕС.

    Американский лидер подчеркнул важность того, чтобы ЕС сравнялся с США в этом вопросе, и напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    22 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз испытывает большие социальные и экономические проблемы. К тому же Европа энергетически зависит от США. Поэтому у ЕС нет инструментов для экономической войны со Штатами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС пообещали ответить Вашингтону в случае повышения торговых пошлин.

    «Я думаю, в противостоянии с США Европа проиграет. У ЕС сейчас большие проблемы – бюрократия, «зеленый» фундаментализм, ориентация на мнимые ценности, нерешенная проблема миграции, слишком раздутые социальные бюджеты. А в США всего этого нет. К тому же ЕС расколот. А восточноевропейские страны ближе к США, нежели к Брюсселю», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «О каких контрмерах со стороны ЕС в отношении США тогда может пойти речь? Думаю, ни о каких. Европа полностью зависит от энергопоставок из Америки. Трамп с удовольствием использует газ и нефть в качестве оружия для дисциплинирования строптивых европейцев», – добавил он.

    Европа пропорционально отреагирует на любые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, заявил каналу CNBC комиссар Евросоюза по экономике Валдис Домбровскис. «Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы отреагируем соразмерно», – предупредил он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

    Домбровскис заявил, что США и Европа являются стратегическими союзниками, для них важно работать вместе как в геополитическом, так и в экономическом плане. По его словам, европейские чиновники ведут переговоры со своими американскими коллегами, чтобы найти «прагматичное» решение по теме тарифов.

    Чиновник отметил, что глобальная экономика может пострадать, если сотрудничество ЕС и США будет нарушено. «Важно поддерживать торговые и инвестиционные отношения, поскольку может возникнуть глобальная экономическая фрагментация. По оценке МВФ, это будет означать сокращение мирового ВВП на 7%», – посетовал Домбровскис.

    Европа должна «быть готова» к возможным пошлинам США, пояснила в свою очередь Кристина Лагард, президент Европейского центрального банка. Она напомнила, что Трамп не ввел пошлины в первый день своего президентства. «Это было очень разумным подходом, потому что всеобъемлющие пошлины не обязательно дают ожидаемые результаты», – отметила экономист.

    Лагард ожидает, что тарифы Трампа будут «более избирательными и целенаправленными». По ее словам, Брюсселю нужно предвидеть возможные шаги Вашингтона в этой сфере, чтобы своевременно на них отреагировать. Лагард в этой связи упомянула о необходимости устранения препятствий для торговли внутри Европы.

    После инаугурации в понедельник Трамп повторил угрозу ввести пошлины на товары из ЕС, ввозимые в США, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. «ЕС очень, очень плохо с нами обращается. Поэтому они будут облагаться пошлинами. Это единственный способ... добиться справедливости», – сказал он.

    В 2023 году у ЕС был профицит в торговле товарами с США, но дефицит в сфере услуг за тот же период. По данным Еврокомиссии, в 2023 году ЕС экспортировал в США товаров на сумму более 522 млрд долларов, а импортировал – примерно на 353 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями.

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    21 января 2025, 13:37 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предсказала эру жесткой конкуренции за ресурсы

    Фон дер Ляйен: Европа должна адаптироваться к новой эре конкуренции за ресурсы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урсула фон дер Ляйен заявила о вступлении мира в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, подчеркнув, что Евросоюз должен адаптироваться к этим изменениям.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе с заявлением о начале новой эры жесткой конкуренции за технологии и ресурсы. В своей речи она отметила, что «обещания процветания глобального мира не исполнились», и теперь мир столкнулся с периодом жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, сообщает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что изменения происходят как на земле, так и в космосе, от Арктики до Южно-Китайского моря. Глава Еврокомиссии заявила: «Мир изменился, и мы должны ему соответствовать».

    В завершение своей речи фон дер Ляйен пообещала на следующей неделе представить стратегию ЕС по повышению конкурентоспособности. Эта стратегия будет сосредоточена на увеличении инвестиций в технологии, продвижении зеленого перехода и развитии человеческого капитала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа встречает новый срок президента США Дональда Трампа с мрачными предчувствиями о возможных изменениях в отношениях с США. Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с Трампом, однако пока дата не согласована. ЕК не удивило отсутствие приглашения фон дер Ляйен на инаугурацию Трампа.

    Коментарии (6)
    22 января 2025, 13:15 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа

    Фон дер Ляйен: Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа и снижению цен в ЕС в феврале

    Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости Евросоюза отказаться от российского газа и одновременно снизить цены на энергию. Она отметила, что обе цели станут ключевыми в новом энергетическом плане, который будет представлен в феврале, передает ТАСС.

    Выступая на сессии Европарламента, фон дер Ляйен подчеркнула, что цены на энергоресурсы в Европе системно выше, чем в США и Китае, и сильно отличаются между странами ЕС.

    «Мы должны их снизить, в то время как завершаем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», – заявила она.

    Фон дер Ляйен также отметила необходимость значительного расширения инвестиций в зеленые технологии, включая технологии «нового поколения». Она подчеркнула, что тесное сотрудничество с США, в том числе увеличение закупок американского газа, является частью стратегии.

    Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что страны ЕС увеличили закупки российского СПГ, и призвал прекратить эту практику.

    Горожане эстонской Нарвы выразили недовольство значительным ростом цен на отопление, что привело к подготовке акции протеста на 1 февраля, после увеличения стоимости в полтора раза с декабря.

    Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа. Сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%, а отбор достиг максимума с начала отопительного сезона.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

    Коментарии (6)
    22 января 2025, 14:18 • Новости дня
    Каллас назвала себя реалистом в отношениях с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не считает себя «ястребом» по отношению к России, пишет Reuters.

    Она отметила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что не является агрессивно настроенной к России, а скорее реалистично оценивает ситуацию, передает РИА «Новости». «Люди говорят, что я – «ястреб» в отношении России. Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула роль Евросоюза в поддержке Украины, отметив, что ЕС является крупнейшим мировым донором для страны. По ее словам, Евросоюз уже вложил в поддержку Украины 134 млрд евро, включая 50 млрд на поставки оружия. Это делает Евросоюз ведущим союзником Украины в мировом контексте, подчеркнула Каллас.

    Дополнительно она сообщила, что к концу текущего месяца Евросоюз завершит подготовку 75 тыс. украинских военных.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнивала Каллас с героиней фильма «Красота по-американски», страдающей психическим расстройством.

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    21 января 2025, 22:14 • Новости дня
    Румыния решила взять воздушное пространство страны под контроль

    Минобороны Румынии направило в парламент проекты о контроле за воздушным пространством и военных миссиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны Румынии предложило законопроекты, касающиеся контроля за национальным воздушным пространством и развертыванием военных операций в мирное время.

    Министерство обороны Румынии направило в парламент два законопроекта, касающихся контроля за использованием национального воздушного пространства и развертывания военных миссий в мирное время, спередает ТАСС.

    Министр национальной обороны Анджел Тылвэр в интервью агентству Аджерпрес отметил, что вопрос о сбивании беспилотников в украинском воздушном пространстве не обсуждался.

    «Такой дискуссии в настоящее время не существует, и вопрос никогда не стоял», – подчеркнул он, добавив, что решения по таким вопросам принимаются совместно с союзниками.

    Законопроект о контроле воздушного пространства Румынии расширяет перечень рисков и угроз для национальной безопасности, включая новые виды средств нападения, такие как беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что будут определены компетентные власти, ответственные за контроль и противодействие несанкционированному использованию воздушного пространства различными летательными аппаратами, включая БПЛА.

    Кроме того, Румыния планирует подписать контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot в феврале, чтобы заменить переданный Украине комплекс. По словам министра обороны, это решение принято в рамках программы, одобренной американским правительством, и предусматривает поставку трех систем Patriot. Румыния оплатит только транспортные расходы и НДС, так как финансирование поступит от партнеров по НАТО.

    Напомним, что в 2017 году Румыния заключила контракт на покупку семи комплексов Patriot Pac 3+ стоимостью 4 млрд долларов. Четыре комплекса уже поставлены, и два из них находятся в боевой готовности. Одну из систем Румыния передала Украине прошлой осенью. В начале этого года Пентагон заключил с Raytheon Technologies контракт стоимостью около 950 млн долларов на поставку дополнительных ЗРК Patriot в Румынию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы поразили на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. А независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску выразил беспокойство по поводу военной базы НАТО в Констанце, считая ее потенциальным плацдармом для конфликта с Россией.

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    22 января 2025, 16:59 • Новости дня
    Россельхознадзор закрыл поставки животноводческой продукции из ЕС

    Данкверт: Россельхознадзор закрыл на месяц поставки животноводческой продукции из ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки животноводческой продукции из Евросоюза приостановлены на месяц из-за опасности распространения ящура, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    По словам Данкверта, запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС будет действовать в течение месяца, чтобы наблюдать за эпидемиологической ситуацией, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что после этого периода возможны смягчения ограничений, однако они зависят от отсутствия распространения вируса.

    Данкверт также добавил, что смягчение возможно только в том случае, если предприятия, в отношении которых действуют ограничения, успешно пройдут российскую инспекцию.

    Напомним, Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз животноводческой продукции из Европейского союза с 20 января. В ведомстве ранее сообщали, что вспышка ящура в Германии могла быть вызвана бесконтрольным перемещением животных через территорию Европейского союза с Украины. В декабре Россия запретила ввоз семян подсолнечника и кукурузы из четырех стран.

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    21 января 2025, 14:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала ЕС и США к сотрудничеству без «гонки на дно»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе призвала Евросоюз и США избегать конкуренции, которая ведет к «гонке на дно», и подчеркнула важность сотрудничества с партнерами, включая Индию и Китай.

    Глава Еврокомиссии призвала Евросоюз и США избегать конкуренции, которая может привести к так называемой гонке на дно, передает ТАСС.

    В своей программной речи она подчеркнула важность сотрудничества и единства среди партнеров.

    «Мы должны работать вместе, а не конкурировать, чтобы не устраивать гонку на дно», – сказала фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен обратилась к США, отметив, что экономики двух сторон тесно связаны, и миллионы американцев имеют рабочие места благодаря этому сотрудничеству.

    Глава ЕК также подчеркнула необходимость конструктивной работы с другими партнерами, такими как Индия и Китай. Она отметила начало «новой эры жесткой конкуренции за ресурсы и технологии», не уточняя, кто будет основными соперниками в этой конкуренции.

    Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов защищать свои ценности в отношениях с США. Она подчеркнула, что ЕС будет стремиться к сотрудничеству, но также готов использовать все средства для защиты своих неизменных ценностей.

    Ранее она заявила о вступлении мира в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, подчеркнув, что Евросоюз должен адаптироваться к этим изменениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа встречает новый срок президента США Дональда Трампа с мрачными предчувствиями о возможных изменениях в отношениях с США. Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с Трампом, однако пока дата не согласована.

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    22 января 2025, 09:06 • Новости дня
    Европа запланировала ответ на тарифы США в случае торговой войны

    Politico: Европа готова ввести ответные тарифы на пошлины США

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны разработали планы по введению ответных тарифов на пошлины США, если Трамп реализует свои угрозы, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, Брюссель и Лондон в течение нескольких месяцев разрабатывают различные сценарии на случай ухудшения торговых отношений с США. Это связано с угрозой президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары, если ЕС не увеличит закупки нефти и газа у Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    По данным издания, европейские официальные лица рассчитывают убедить Трампа отказаться от введения тарифов, однако в то же время готовят ответные меры на случай их введения.

    Европейские лидеры, включая премьер-министра Британии Кира Стармера, стремительно разрабатывают планы по поддержке Украины и ведению переговоров с Трампом о будущих торговых соглашениях. Они намерены продемонстрировать способность ЕС к ответным действиям. В частности, рассматриваются ответные тарифы, что может привести к масштабной торговой войне между ЕС и США.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа. «Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить огромный дефицит в торговых отношениях с США значительным увеличением закупок наших нефти и газа. Иначе его ждут тарифы по полной программе!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Ранее Джастин Трюдо заявил, что Канада готова принять меры в ответ на возможные американские тарифы в размере 25% на канадские товары.

    Между тем европейские СМИ и либеральные американские издания отнеслись с высоким уровнем скептицизма к заявлениям президента США Дональда Трампа после инаугурации.

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    22 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Позиция Венгрии поставила под угрозу продление антироссийских санкций ЕС

    Bloomberg: Позиция Венгрии поставила под угрозу продление антироссийских санкций ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с продлением антироссийских санкций Евросоюза осложнилась из-за позиции Венгрии, пишет агентство Bloomberg.

    Премьер-министр страны Виктор Орбан еще в декабре сообщил коллегам по ЕС, что решит вопрос о продлении санкций после инаугурации президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg, передает ТАСС. Однако и после возвращения Трампа в Белый дом Орбан продолжает критиковать санкции, заявляя, что они не достигли своей цели, отмечается в материале.

    Представители стран ЕС в ближайшие дни проведут переговоры, чтобы попытаться прийти к единому мнению по вопросу санкций. Как отмечает агентство, обычно такие переговоры проходили без затруднений. Однако сейчас, на фоне скептицизма Будапешта, представители ЕС признают, что у них нет «плана Б» на случай вето со стороны Венгрии. Если договоренность не будет достигнута, к решению проблемы привлекут министров иностранных дел на встрече в Брюсселе 27 января.

    Несмотря на возникшие сложности, Евросоюз продолжает обсуждать подготовку нового пакета антироссийских мер. Кроме того, агентство подчеркивает, что Трамп пока не сигнализировал о намерении смягчить американские санкции против России, а напротив, допустил возможность введения новых. Также указывается, что Венгрия не раз блокировала инициативы Брюсселя, связанные с Украиной, но в итоге уступала мнению большинства.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

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