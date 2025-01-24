Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
Вице-спикер польского Сейма заявил об ударе антироссийских санкций по ЕС
Вице-спикер польского Сейма Босак заявил, что санкции ЕС против России повредили самому сообществу
Санкции ЕС против России наносят больший вред Европейскому Союзу, чем России, необходима перезагрузка отношений с Москвой, заявил вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак.
По словам Босака, что санкционная политика должна быть направлена на то, чтобы страна, против которой вводятся санкции, теряла больше, чем инициатор ограничений. По его словам, в случае с ЕС ситуация сложилась иначе, передает ТАСС.
Босак также отметил, что западный мир ожидает возвращения к нормальным политическим и деловым связям с Россией. Он добавил, что перезагрузка отношений неизбежна и будет полезна для Польши.
«В западном мире весь бизнес и мир политики ожидают того, чтобы вернуться к business as usual с Россией. И это наступит», – заявил Босак.
Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола подчеркнула в беседе с польским порталом Interia, что Европе придется восстанавливать отношения с Россией, поскольку она является соседом и глобальным игроком. Метсола отметила, что когда наступит подходящее время, ЕС не сможет игнорировать этот факт.
Президент Путин в конце ноября 2024 года выразил надежду на восстановление отношений с Европой. По его мнению, европейские партнеры заинтересованы в этом не меньше России. Он считает, что развитие отношений с Россией в интересах стран и народов Европы.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал европейских лидеров пересмотреть политику санкций.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.
Орбан заявлял, что продление санкций против России возможно только при выполнении Украиной ряда условий.