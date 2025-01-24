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    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    25 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    8 комментариев
    24 января 2025, 10:30 • Новости дня

    Писавшая фейки о России под псевдонимом Несоевая отказалась общаться со СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка из Татарстана Джамиля Садриева, известная как Асия Несоевая, обратилась с просьбой не беспокоить ее и ее семью после скандала с выдуманными историями.

    Джамиля Садриева, известная под псевдонимом Асия Несоевая, попросила журналистов не задавать ей вопросы и оставить ее семью в покое, передает РИА «Новости».

    «Пожалуйста, передайте коллегам, что я не хочу отвечать на вопросы, потому что мне надоели эти звонки и постоянные манипуляции с вашей стороны. Не беспокойте больше мою семью», – заявила Садриева.

    На фоне этой ситуации член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал провести проверку СМИ, которые публиковали выдуманные истории Несоевой. Он отметил, что эта ситуация свидетельствует о слабости механизмов проверки фактов в ряде «либеральных» СМИ.

    Ранее российские СМИ начали удалять материалы авторства Садриевой, обвинив ее в выдумывании фактов. Сама журналистка объяснила свои действия желанием «троллить эмигрантские СМИ», выбирая их для публикации негативных историй о России. Несоевая уверяла, что история с выдуманными статьями один большой пранк, который был придуман в компании друзей и вышел из-под контроля. Садриева отрицает, что собиралась с помощью этих текстов покинуть страну. По версии девушки, она таким образом «пробовала себя», но сейчас уже не работает на либеральные СМИ и не пишет фейки.

    23 января 2025, 17:59 • Новости дня
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки войск «Центр» поразили украинскую штурмовую бригаду «Лють» и технику ВСУ у шести поселков ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по живой силе и технике штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины и пяти бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удары произошли в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в Донецкой народной республике.

    ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая американский М113, а также девять автомобилей. Также уничтожена польская САУ Krab.

    Напомним, в четверг российские войска взяли под контроль поселок Соленое в Донецкой народной республике.

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    23 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику ВСУ у нескольких населенных пунктов, украинская сторона потеряла до 570 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийскую установку, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования ВСУ в районах Волчанска и Малых Проходов. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию РЭБ. Группировка войск «Запад» улучшила свои позиции, нанеся поражение украинским бригадам, в результате чего противник потерял более 530 военнослужащих.

    Южная группировка улучшила тактическое положение, потери ВСУ в зоне ее ответственности составили до 280 военнослужащих и восемь орудий полевой артиллерии. В Запорожской области войска группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

    В Херсонской области в зоне действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и станцию РЭБ. Также был ликвидирован полевой склад боеприпасов украинской армии.

    В прошлые сутки подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. До этого ВС России освободили населенный пункт Волково в ДНР.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    23 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Советник главы ДНР рассказал об ультиматуме 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка войск предъявила ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в поселке Великая Новоселка ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российская группировка войск выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка, о сдаче в плен, передает ТАСС.

    «В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум о сдаче в плен», – приводит агентство слова Кимаковского.

    Советник подчеркнул, что у группировки ВСУ в этом районе фактически отрезано снабжение, что делает операцию крайне сложной для украинской стороны. «Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», – заявил Кимаковский.

    До этого сообщалось, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки из-за промедлений командования с решением об отступлении. До этого стало известно, что ВСУ в районе Великой Новоселки оставляют тяжелораненых бойцов без помощи.

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    23 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа

    Суд заблокировал указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения

    Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд штата Вашингтон приостановил действие указа президента Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению, пишет газета Seattle Times.

    Как сообщает Seattle Times, окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, касающийся ограничений на предоставление гражданства по праву рождения, передает ТАСС.

    Судья Джон Кофинур, комментируя решение, подчеркнул: «Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятков лет и не могу вспомнить, когда ответ на заданный вопрос был бы более очевиден. Это вопиюще неконституционный указ».

    Указ, который президент Трамп подписал сразу после инаугурации, направлен на ограничение автоматического предоставления гражданства США детям, рожденным на территории страны, если их родители не являются гражданами.

    Ранее американские правозащитники подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за его указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Кроме того, власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

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    23 января 2025, 18:54 • Новости дня
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    Глава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.

    Котяков на совещании президента России Владимира Путина с правительством рассказал, что с 1 февраля 2025 года размеры более 40 социальных пособий, компенсаций и выплат будут увеличены на 9,5%, передает «Интерфакс». Данная индексация проводится по уровню фактической инфляции в соответствии с действующим законодательством. По словам Котякова, соответствующее постановление уже подготовлено и внесено в правительство.

    Ранее Котяков сообщил, что с 1 февраля материнский капитал повысится на 9,5% – и сумма сертификата на первого ребенка достигнет 690 тыс. рублей. В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии уже в январе этого года.

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    23 января 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление американского президента Дональда Трампа о потерях СССР в 60 млн жизней во Второй мировой войне.

    Песков выразил несогласие с заявлениями Трампа о потерях Советского Союза в 60 млн жизней во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные цифры не соответствуют официальным данным, признанным как российскими историками, так и специалистами по всему континенту.

    «Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте», – подчеркнул он.

    Также Песков прокомментировал высказывания Трампа о «вспомогательной» роли СССР в войне. Песков отметил, что при всем уважении к президенту США, с этой оценкой можно не согласиться.

    Он напомнил о тяжести и значимости вклада СССР в победу над фашизмом, подчеркивая, что Советский Союз заплатил самую высокую цену.

    Кроме того, Песков заявил, что Америка действительно помогала в войне, однако для нее это всегда был бизнес.

    Он провел параллели с современностью, утверждая, что США также извлекают прибыль из современных конфликтов, зарабатывая на продаже энергоресурсов и военной продукции.

    Напомним, Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США, и призвал помнить об этом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны.

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    23 января 2025, 19:02 • Новости дня
    Раввин рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев

    Раввин Борода: Уехавшие в Израиль евреи вернулись в Россию

    Раввин рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.

    Борода на пресс-конференции поделился информацией о судьбе евреев, покинувших страну в начале специальной военной операции. Он отметил, что значительного уменьшения числа евреев в России не произошло. Отдельные представители общины временно уехали в Израиль, получили гражданство и вернулись обратно, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что в начале конфликта наблюдалась некая активность по отъезду, однако количество уехавших оказалось небольшим. Борода добавил, что еврейская община России делает все возможное для обеспечения духовного комфорта евреев и их чувства поддержки в стране.

    Напомним, в октябре Максим Галкин (признан в России иноагентом) и Алла Пугачева покинули Израиль на фоне обострения ситуации с Ливаном, отменив израильские выступления.

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    23 января 2025, 13:29 • Новости дня
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе

    Политолог Рар: Бербок, продвигая идею ограничить передвижение российских дипломатов, хочет набрать очки

    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    @ Shan Yuqi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Партия «Зеленые» считает, что Германия находится в состоянии конфликта конкретно с Россией. Поэтому представители фракции, среди которых и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу, используя при этом миф о «гибридной войне», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    «Автором идеи ограничить передвижение российских дипломатов в Европе, судя по всему, является Анналена Бербок. Она хочет перед выборами набрать политические очки, а также показать свою силу», – считает германский политолог Александр Рар.

    Как напомнил собеседник, партия «Зеленые», членом которой является глава МИД ФРГ, считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. «Поэтому представители фракции пытаются всячески навредить Москве и ударить по ее имиджу», – отметил он.

    Рар уточнил, что «Зеленые» также выступают за прекращение отношений с Россией. «Если бы Бербок занимала пост канцлера, то Берлин оборвал бы все дипломатические контакты с Москвой», – полагает спикер. Аналитик объясняет: «Пытаясь унизить Россию, МИД Германии хочет возвеличить Украину, поставить Киев выше Москвы».

    При этом эксперт обратил внимание на то, что в качестве повода для введения ограничений передвижения российских дипломатов называется угроза атак. «Гибридная война России против Запада – во многом миф, основанный на информационном противостоянии», – подчеркнул политолог.

    По его прогнозам, большинство стран ЕС выскажут поддержку инициативе немецкого внешнеполитического ведомства, но Венгрия заблокирует общее решение. «Поэтому не стоит исключать, что меры примут в отдельных странах», – заключил Рар.

    Ранее в Берлине призвали страны ЕС ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. Предложение выдвинуто в рамках борьбы с якобы исходящими от России гибридными угрозами, говорится в материале.

    Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к инцидентам, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

    В июне 2024 года издание также сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.

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    23 января 2025, 15:07 • Новости дня
    В Якутии зафиксировали самую низкую на планете температуру за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На метеостанции Сухана в Якутии зафиксирована самая низкая температура в мире минус 55,9 градуса за прошедшие сутки, сообщил Гидрометцентр России.

    Метеостанция Сухана в Оленекском районе Якутии зафиксировала самую низкую температуру воздуха на Земле за минувшие сутки – минус 55,9 градуса, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Кроме станции Сухана, в тройку самых холодных мест вошли якутское село Делянкир, где температура опустилась до минус 53,1 градуса, и район реки Кегали в Магаданской области с минус 50,5 градуса.

    Между тем самые высокие температуры зафиксированы в других уголках планеты. В австралийском Телфере температура поднялась до плюс 44 градусов, в городе Манго в Того – до 40,4 градуса, а в Одиенне в Кот-Д'Ивуаре – до 40,1 градуса.

    В августе россияне могли наблюдать уникальное астрономическое событие – суперлуние, когда Луна находилась на минимальном расстоянии от Земли и выглядела значительно больше и ярче обычного.

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    23 января 2025, 18:38 • Новости дня
    В МИД назвали цели Украины при насильственном вывозе детей из Красноармейска

    Посол МИД Мирошник: Украина похищает детей из Красноармейска, потому что боится прихода России

    В МИД назвали цели Украины при насильственном вывозе детей из Красноармейска
    @ Wolfgang Schwan/Anadolu/Reuters

    Tекст: Роман Крецул

    Власти Украины не хотят, чтобы жители Красноармейска (Покровска) дождались Россию. Поэтому они насильно вывозят детей, тем самым вынуждая уезжать и родителей, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее украинская полиция начала насильственный вывоз детей из города.

    «Для Украины люди – это ресурс, который не должен попасть к России. Поэтому украинская полиция перешла к насильственному вывозу детей: когда ребенка забирают, родители просто не могут остаться, они поедут следом», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    По его словам, такая практика говорит об одном: украинские власти понимают, что им не удержать эти территории в Донбассе, так как продвижение российских войск продолжится. «Само желание вывезти население объясняется двумя причинами. Во-первых, оставшиеся могут дать показания против ВСУ», – рассуждает собеседник.

    «Подобные случаи уже были, люди рассказывали, как ведут себя украинские военные в прифронтовой зоне», – отметил Мирошник. Вторая причина – это желание властей Украины пополнить ряды ВСУ. «Тех, кого не удастся отправить на фронт, они, скорее всего, будут использовать в качестве живого щита», – заключил дипломат.

    Ранее стало известно, что украинская полиция начала насильственный вывоз детей с территории Красноармейска (Покровска). Спецподразделение «Белый ангел» до недавнего времени принуждало семьи с детьми к выезду. Но в последнее время ситуация ухудшилась, теперь процесс приобретает характер похищения. Детей насильно выводят из домов без родителей и увозят в неизвестном направлении. Дальнейшая их судьба неизвестна.

    Тем временем в поселке Зверево, находящимся на юго-западной окраине Красноармейска, начались боевые действия. По данным силовых структур, бои развернулись за контроль над этой частью города. В то же время экс-замглавы Генштаба ВСУ указал на нехватку сил для обороны Красноармейска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России успешно перерезали трассу из Красноармейска в Днепропетровск, а ударные дроны уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении, и на Украине сообщили о хаосе в управлении на этом направлении.

    Коментарии (4)
    23 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж и Лондон рассматривают возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня, обсуждается создание сил из 50 тыс. солдат, пишет газета Politico.

    Франция и Британия начали предварительное планирование отправки военных на Украину в случае прекращения огня, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника, передает РИА «Новости».

    Согласно источникам, обсуждается создание сил численностью около 50 тыс. военных из пяти или шести стран Европы. Эти силы должны будут обеспечить порядок на демаркационной линии между ВСУ и российскими силами.

    В статье отмечается, что британские и французские власти уже ведут переговоры о возможной отправке войск.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе.

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

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    23 января 2025, 19:57 • Новости дня
    Назван способ присоединения Канады к США

    Hill: Отделение Квебека облегчит процесс присоединения Канады к США для Трампа

    Назван способ присоединения Канады к США
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отделение Квебека может помочь президенту США Дональду Трампу в присоединении Канады к США, сообщает The Hill.

    По мнению авторов, стратегический ход, согласие на независимость Квебека, может стать ключевым аргументом в переговорах и способствовать поддержке канадской провинцией планов Вашингтона, передает «Газета.ru».

    «Трамп может использовать стремление Квебека к независимости ради продвижения позиции США», – говорится в материале. Издание подчеркивает, что согласие на независимость Квебека может привести к тому, что провинция поддержит планы американцев касательно всей Канады.

    Журналисты также отметили, что в случае успеха, присоединение Канады позволит Штатам усилить свою экономическую и военную мощь. Особенно важным аспектом станет доступ к арктическим регионам, который откроется для США. Это стратегически значимая область, богатая ресурсами и имеющая важное геополитическое значение.

    Напомним, Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады к США.

    Ранее Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Позже Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство.

    Коментарии (3)
    23 января 2025, 18:46 • Новости дня
    Режим Зеленского назвали самым страшным со времен Второй мировой

    Профессор назвал режим Зеленского самым страшным со времен Второй мировой

    Режим Зеленского назвали самым страшным со времен Второй мировой
    @ imago-images/Credit: Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Построенный Владимиром Зеленским режим на Украине стал самым страшным в Европе со времен Второй мировой войны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

    «Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским», – цитирует профессора РИА «Новости».

    В декабре Малинен заявлял, что Украина должна капитулировать, чтобы достичь мира, и стать нейтральным государством, признав потерю территорий.

    Коментарии (20)
    23 января 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин прервал участие в набсовете АСИ из-за международного звонка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на краткое время прервал свое участие в заседании по видеосвязи наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) из-за важного международного звонка, глава государства принес свои извинения присутствующим.

    «Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада [главы АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства попросил не останавливаться в его отсутствие и продолжать работу. «Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место», – заявил он.

    До этого в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин в четверг намерен провести важный международный телефонный разговор, но он не относится к американской стороне.

    Коментарии (7)
    Главное
    Германия отказалась участвовать в параде Победы в Москве
    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Прибалтийские мозги превратили Европу в инвалида

    На пути президента США Дональда Трампа хочет встать Литва. Еврокомиссар от этой страны призвал на пять лет продлить конфликт на Украине в пику желанию Трампа добиться мира за 100 дней. Другие комиссары из Прибалтики отметились не менее громкими заявлениями, но теперь это проблема не только Прибалтики: карьерный взлет ее политиков стоил рассудка всей Европе. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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