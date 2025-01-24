Писавшая фейки о России под псевдонимом Несоевая отказалась общаться со СМИ

Tекст: Вера Басилая

Джамиля Садриева, известная под псевдонимом Асия Несоевая, попросила журналистов не задавать ей вопросы и оставить ее семью в покое, передает РИА «Новости».

«Пожалуйста, передайте коллегам, что я не хочу отвечать на вопросы, потому что мне надоели эти звонки и постоянные манипуляции с вашей стороны. Не беспокойте больше мою семью», – заявила Садриева.

На фоне этой ситуации член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин призвал провести проверку СМИ, которые публиковали выдуманные истории Несоевой. Он отметил, что эта ситуация свидетельствует о слабости механизмов проверки фактов в ряде «либеральных» СМИ.

Ранее российские СМИ начали удалять материалы авторства Садриевой, обвинив ее в выдумывании фактов. Сама журналистка объяснила свои действия желанием «троллить эмигрантские СМИ», выбирая их для публикации негативных историй о России. Несоевая уверяла, что история с выдуманными статьями один большой пранк, который был придуман в компании друзей и вышел из-под контроля. Садриева отрицает, что собиралась с помощью этих текстов покинуть страну. По версии девушки, она таким образом «пробовала себя», но сейчас уже не работает на либеральные СМИ и не пишет фейки.