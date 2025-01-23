Песков переадресовал вопрос о Тартусе в МИД и Минобороны

Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico со ссылкой на документ Министерства иностранных дел Германии, в качестве примера таких угроз упоминается повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по информации The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к инцидентам. Обнаружено, что аварии были вызваны ошибками экипажей проходящих судов, передает «Московский комсомолец».

МИД в Берлине намерен усилить последствия для предполагаемых гибридных атак через сокращение времени аккредитации и ограничения свободы передвижения для владельцев российских дипломатических паспортов. К тому же Германия планирует ввести меры против судов, которые могут участвовать в транспортировке российских энергоресурсов.

Дополнительно немецкое внешнеполитическое ведомство хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры. Германия надеется, что ЕС разработает более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно указать на ответственность России за некоторые инциденты. В материале отмечено, что ранее европейским правительствам было сложно возложить ответственность за происшествия на российскую сторону.

В воскресенье американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, отмечая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует включить военные меры в стратегию противодействия гибридным атакам России, которые могут угрожать критической инфраструктуре альянса.