Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Песков переадресовал вопрос о Тартусе в МИД и Минобороны
Пескова спросили о расторжении российско-сирийского соглашения о Тартусе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил обратиться в МИД и Минобороны за комментариями по поводу расторжения соглашения по управлению сирийским портом Тартус.
Песков переадресовал вопросы о расторжении соглашения об управлении портом в министерство обороны и министерство иностранных дел России, передает ТАСС.
По словам директора таможенного управления провинции Тартус Риада Джуди, новые сирийские власти расторгли соглашение с российской компанией, которое было заключено в 2019 году.
Песков подчеркнул, что Россия продолжает контактировать с сирийским руководством по всем важным вопросам.
«По всем актуальным вопросам мы продолжаем наши контакты с руководством Сирии», – отметил он.
Напомним, новые власти Сирии аннулировали инвестиционное соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус. Эксперты отмечают, что решение новых властей Сирии может стать реверансом в сторону Запада.