Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.0 комментариев
Российские войска подошли к селу Срибное в ДНР
Рогов сообщил о продвижении российских войск к селу Срибное в ДНР
Российские войска достигли окраин села Срибное в западной части ДНР, что свидетельствует о продолжении их наступления в этом регионе.
Российские войска продвинулись в западной части ДНР и достигли окраин села Срибное, передает РИА «Новости». Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские бойцы смогли продвинуться западнее сел Ясеновое и Новоандреевка.
По словам Рогова, российские войска продолжают выбивать противника из западных окраин ДНР, приближаясь к границе с Днепропетровской областью. Он подчеркнул, что за селом Срибное в паре километров находится село Запорожье, что делает продвижение стратегически важным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале января российские силовики сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ, а позже Рогов заявил о переходе города под контроль ВС России; в конце января стало известно о боях за Дзержинск в ДНР.