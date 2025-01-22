Полковник Киселев: Российские войска ведут ожесточенные бои за Дзержинск в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска ведут интенсивные бои за Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Полковник Виталий Киселев, военный эксперт из Донбасса, сообщил об этом в эфире телеканала «Соловьев Live». Он отметил, что Вооруженные силы Украины ежедневно осуществляют симметричные атаки на российские подразделения.

По словам Киселева, Дзержинск является стратегически важным населенным пунктом для обороны ВСУ. Он подчеркнул, что способность украинских войск удерживать город существенно ослабла. Это связано с недостатком ресурсов и людей, готовых защищать территорию, как сообщили в штабе Главного управления ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 января силовики сообщили о зачистке Дзержинска от Вооруженных сил Украины (ВСУ), 11 января в Дзержинске был зачищен последний опорный пункт ВСУ, а 15 января Рогов сообщил о переходе Дзержинска под контроль Вооруженных сил России.