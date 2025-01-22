Сенатор Климов: Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие отношений на фоне западной политической показухи

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча продемонстрировала растущий объем и особый характер отношений между двумя странами, что имеет важное значение в эпоху глобальных перемен.

Отношения России и Китая, как отметил Климов в своем Telegram-канале, демонстрируют отличие от западного подхода: «Вчерашний разговор руководителей РФ и КНР демонстрирует отличие политики реальных дел, развития в интересах собственных народов, подлинной заботы о мире и процветании всего человечества от политической показухи».

Эта характеристика контрастирует с политикой, практикуемой в странах «исторического заката». Экономика двух стран продолжает расти, несмотря на санкции, направленные против них. За 11 месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 7% и превысил 220 млрд долларов с прогнозами достичь 245 млрд долларов.

Кроме того, отношения между Москвой и Пекином отличаются высоким морально-нравственным уровнем и бережным отношением к исторической памяти, что важно в условиях мировых кризисов, добавил Климов.

Он подчеркнул, что российско-китайские подходы к решению кризисных ситуаций, таких как ближневосточный конфликт или конфликт на Украине, основаны на устранении настоящих причин и избегании сиюминутных PR-эффектов, подчеркнул сенатор.

Планируется, что в 2025 году отношения между двумя странами достигнут нового уровня развития. Это событие имеет значение не только для двусторонних отношений, но и для глобального мирового порядка, заключил Климов.

Накануне Путин Си Цзиньпин провели видеоконференцию, которая длилась 1 час 35 минут и касалась двусторонних отношений и международных вопросов. Путин заявил о совместной работе России и Китая над созданием справедливого многополярного мирового порядка и обеспечением неделимой безопасности в евразийском регионе.

В 2024 году Россия и Китай достигли ряда важных соглашений благодаря встречам лидеров в Пекине, Астане и Казани, что содействовало реформированию глобальной системы управления через взаимодействие в ООН, БРИКС и других организациях.