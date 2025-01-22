Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».5 комментариев
Лавров заявил о расширении понимания Западом причин украинского кризиса
Лавров рассказал об осознании Западом необходимости устранения причин кризиса на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил понимание Западом необходимости устранения коренных причин украинского кризиса для его разрешения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что Россия продолжает придерживаться курса на урегулирование кризиса на Украине путем устранения его коренных причин. Как передает ТАСС, Лавров также отметил, что понимание необходимости таких мер растет в европейских странах и в США.
Выступая после переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, Лавров подчеркнул важность юридически обязывающих договоренностей для обеспечения стабильного решения конфликта. «Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», – отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отметил возможность полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.