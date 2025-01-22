Лавров заявил о расширении понимания Западом причин украинского кризиса

Лавров рассказал об осознании Западом необходимости устранения причин кризиса на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что Россия продолжает придерживаться курса на урегулирование кризиса на Украине путем устранения его коренных причин. Как передает ТАСС, Лавров также отметил, что понимание необходимости таких мер растет в европейских странах и в США.

Выступая после переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, Лавров подчеркнул важность юридически обязывающих договоренностей для обеспечения стабильного решения конфликта. «Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отметил возможность полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.