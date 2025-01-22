Экс-разведчик увидел знак в требовании Трампа от НАТО увеличить оборонные расходы

Эксперт: Трамп дал старт американской «перестройке»

Американист Дудаков: Трамп намерен вернуть «золотой век» США

Tекст: Олег Исайченко

«Как мы видим, церемония инаугурации прошла не совсем традиционным образом, а именно – в закрытом помещении из соображений безопасности. Хоть политический класс США и пытался всячески продемонстрировать возвращение к нормальности после того хаоса, который происходил в 2020 году, полностью сделать этого не удалось. Тем не менее многие влиятельные люди посетили мероприятие, включая оппонентов Трампа, которые сидели со скорбными лицами», – пояснил американист Малек Дудаков.

«Если говорить о представителях ИТ-корпораций, то для них было важно побывать на церемонии, поскольку сегодня им необходимо налаживать контакты с командой нового лидера, а не настраивать ее против себя. Напомню, что у многих лидеров бигтеха уже и так были конфликты с республиканцем, включая Марка Цукерберга, который вводил цензуру против Трампа и теперь пытается оправдаться», – продолжил собеседник.

«А вот среди иностранцев, как мы видим, в основном были союзники нового главы Белого дома, то есть представители правых: Джорджа Мелони, Хавьер Милей и другие. При этом демонстративно не была приглашена либеральная часть европейской элиты. Она теперь собирается в Давосе и немало паникует, не понимая, чего ей ждать. Хотя все ощущают, что ничего хорошего будущее теперь не принесет», – отметил он.

«Что касается указов, то у Трампа их оказалось слишком много. Президент пытается перегрузить своих оппонентов, чтобы у них не было понимания, на чем конкретно фокусироваться. В целом в его действиях видна большая программа перестройки Америки и попытка в том числе переформатировать систему международных отношений – с выходом из ВОЗ и началом тарифной войны с Канадой и Мексикой. При этом против Китая и Евросоюза ограничения пока не вводятся, эта история остается на будущее», – указал спикер.

«Другие указы Трампа – по внутренней повестке – были ожидаемы: борьба с миграцией и воукизмом (повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и гендерной справедливости), освобождение политзаключенных, которые были арестованы при Байдене за штурм Капитолия и т. д. Пока не совсем понятен масштаб будущей торговой войны и неясно, будет ли горячий конфликт на южной границе США с наркокартелями, которых Трамп признал террористическими организациями. Если ситуация обострится, Штатам придется задействовать войска, которые снимут с внешних фронтов, например, из Европы. Это скажется на влиянии Вашингтона во всем мире», – спрогнозировал он.

«В целом Трамп попытается сначала перестроить Америку, а потом вернуть так называемый золотой век США, во многом, конечно, мифологизированный. Республиканец отчаянно хочет продать своему электорату образ светлого будущего Штатов», – резюмировал политолог.

Первый день президентства Дональда Трампа завершился подписанием большого числа законодательных актов. Он отменил 78 указов и меморандумов, инициированных Джо Байденом. Кроме того, новый глава Белого дома распорядился уволить более тысячи сотрудников предыдущей администрации.

Среди других примечательных решений Трампа – приостановка помощи США другим странам на 90 дней. Он также подписал акт о выходе Штатов из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы Вашингтона и Пекина, что, по его мнению, является несправедливым. Помимо этого, республиканец вновь инициировал отмену участия Америки в Парижских соглашениях по климату.

Ранее в Вашингтоне прошла церемония инаугурации Трампа. На мероприятии присутствовало большое число гостей. Из действующих лидеров Евросоюз представляла премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Среди других видных политиков на церемонии оказался экс-глава правительства Британии Борис Джонсон, пишет The Washington Post.

Кроме того, инаугурацию посетили глава Аргентины Хавьер Милей и вице-президент КНР Хань Чжэн. Вниманием Трампа почтили и бывшие лидеры США, например, Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший. Широко было представлено и предпринимательское сообщество Штатов.

Гостем церемонии, в частности, стал основатель Meta (запрещена в России) Марк Цукерберг. Помимо него на мероприятии были генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чю, генеральный директор Amazon Джефф Безос и глава Apple Тим Кук.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему одним из главных начинаний Трампа станет возрождение программы «Звездные войны» времен администрации Рональда Рейгана.