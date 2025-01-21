Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
В ООН назвали сумму долга США организации
Представитель генсека ООН Фархан Хак сообщил о долге США перед ООН в размере 2,8 млрд долларов
Соединенные Штаты имеют долг перед ООН в размере 2,8 млрд долларов, включая 1,5 млрд в основной бюджет.
Заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак уточнил, что помимо задолженности в основной бюджет, в общую сумму долга включены также финансовые обязательства по бюджетам на миротворческие миссии и трибуналы. Однако наибольшая часть долга приходится именно на основной бюджет, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский госдолг ожидается на уровне 52 трлн долларов в 2035 году, что составит 118,5% ВВП, согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса США.
Миллиардер Рэй Далио предупредил Британию о возможном вхождении в «долговую спираль смерти» из-за увеличения расходов на обслуживание долгов и необходимости новых заимствований.