Британию предупредили о «долговой спирали смерти»

Миллиардер Далио заявил о грозящей Британии «долговой спирали смерти» из-за растущих долгов

Tекст: Евгения Караваева

Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Далио заявил, что причиной этого может стать рост расходов на обслуживание существующих долгов и необходимость новых заимствований под более высокие проценты. Далио подчеркнул, что увеличение долговой нагрузки может вынудить страну либо увеличивать объем заимствований, либо сокращать государственные расходы, либо повышать налоги, передает РБК.

Финансовое состояние Британии усугубляется резким ростом доходности десятилетних гособлигаций, которая достигла максимума с 2008 года. Это обстоятельство, по словам миллиардера, создает «самоусиливающийся цикл» ухудшения долговой ситуации. «Когда приходится занимать деньги для обслуживания старых долгов, процентные ставки растут, а следом за ними расходы на обслуживание, что требует еще большего заимствования», – пояснил он.

Далио также провел аналогию с медицинским состоянием: «Это как у человека с атеросклеротическими бляшками в артериях, их число растет, что увеличивает риск. Точно спрогнозировать момент краха невозможно, но риски явно высоки и продолжают расти». Он призвал власти страны сократить бюджетный дефицит, который в текущем финансовом году, как ожидается, будет на уровне 4,5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бюджетный дефицит в США достиг также рекордного уровня.

