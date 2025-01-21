Сенатор Климов ответил на слова Трампа о проблемах из-за сделки по Украине

Сенатор Климов назвал контрпродуктивным запугивание России США несуществующей сделкой по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью с изданием «Лента.ру» он выразил недоумение по поводу недавних заявлений Трампа. «Про сделку-то никто ничего не знает. И это на самом деле, по-моему, контрпродуктивный подход», – подчеркнул Климов, комментируя слова Трампа о больших проблемах для Москвы из-за отказа от сделки по Украине.

Сенатор отметил, что в ближайшем будущем могут состояться важные контакты между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Однако, по словам Климова, на данный момент этот вопрос еще не решен в практическом плане. Он напомнил, что российская сторона в переговорах всегда исходит из интересов страны.

Климов также выразил сомнения в том, что американская сторона сформулировала конкретные условия сделки. «У меня иногда складывается впечатление, что ни он, ни его помощники до конца еще сами эти условия американской стороны не сформулировали в прикладном виде», – заявил сенатор.

Он добавил, что Россия будет комментировать информацию только после появления официальных заявлений, а не на основе слов, сказанных на пресс-конференциях или общественных мероприятиях.

Ранее Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что Трамп не имеет сильных аргументов для давления на Россию по вопросу украинского конфликта.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов сообщил, что США в ближайшие месяцы, вероятно, усилят санкционное давление на Россию из-за трудностей в переговорах по Украине.