Фон дер Ляйен призвала ЕС и США к сотрудничеству без «гонки на дно»

Tекст: Александра Юдина

Глава Еврокомиссии призвала Евросоюз и США избегать конкуренции, которая может привести к так называемой гонке на дно, передает ТАСС.

В своей программной речи она подчеркнула важность сотрудничества и единства среди партнеров.

«Мы должны работать вместе, а не конкурировать, чтобы не устраивать гонку на дно», – сказала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен обратилась к США, отметив, что экономики двух сторон тесно связаны, и миллионы американцев имеют рабочие места благодаря этому сотрудничеству.

Глава ЕК также подчеркнула необходимость конструктивной работы с другими партнерами, такими как Индия и Китай. Она отметила начало «новой эры жесткой конкуренции за ресурсы и технологии», не уточняя, кто будет основными соперниками в этой конкуренции.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов защищать свои ценности в отношениях с США. Она подчеркнула, что ЕС будет стремиться к сотрудничеству, но также готов использовать все средства для защиты своих неизменных ценностей.

Ранее она заявила о вступлении мира в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии, подчеркнув, что Евросоюз должен адаптироваться к этим изменениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа встречает новый срок президента США Дональда Трампа с мрачными предчувствиями о возможных изменениях в отношениях с США. Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с Трампом, однако пока дата не согласована.