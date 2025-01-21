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    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    6 комментариев
    21 января 2025, 13:03 • Новости дня

    Путин заявил о важности сохранения исторической правды

    Путин заявил о важности сохранения правды о победе над фашизмом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул важность совместного хранения и отстаивания исторической правды о победе над фашизмом, назвав память о Великой Победе священной для народов обеих стран.

    Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет «РИА Новости».

    В ходе встречи российский лидер заявил о недопустимости возрождения идеологий фашизма, нацизма и милитаризма, подчеркнув необходимость совместных усилий в сохранении и отстаивании исторической правды о победе над фашизмом.

    «Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду», – отметил Путин.

    Президент также напомнил, что в этом году Россия и Китай готовятся отметить 80-летие Великой Победы, подчеркнув священность памяти о ней для обоих народов. Российский лидер отметил, что народы обеих стран вели кровопролитную борьбу против агрессоров и одержали победу ценой неисчислимых жертв.

    21 января 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины

    Трамп сообщил, что США потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО

    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины
    @ Jasper Colt/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские расходы на поддержку Украины значительно превышают затраты союзников по НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО».

    Трамп подчеркнул, что географическая близость Европы к Украине должна побуждать европейские страны брать на себя большую финансовую ответственность в поддержке киевского режима.

    Президент США также заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. На вопрос о выполнении своего обещания разрешить конфликт в первый день, он ответил, что  прошла только половина дня. «У меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать», – сказал он.

    Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине. По словам Трампа, президент Зеленский уже выразил готовность к соглашению. «Он сказал мне, что хочет заключения сделки», – подчеркнул глава Белого дома.

    Одновременно с этим американский лидер допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине.

    До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне. Кроме того, он пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Трамп поручил организовать разговор с Путиным после инаугурации

    Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину после инаугурации

    Трамп поручил организовать разговор с Путиным после инаугурации
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, чтобы обсудить возможность личной встречи для урегулирования конфликта на Украине.

    Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Основной темой предполагаемого разговора станет обсуждение личной встречи между Трампом и Путиным в ближайшие месяцы. CNN сообщает, что целью такой встречи является попытка положить конец конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал сосредоточиться на защите границ США, а также назвал Александра Овечкина великим игроком. Кроме того, Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине.

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    21 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами
    Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул общность подходов России и Китая к международным отношениям, включая вопросы безопасности и сотрудничества.

    В ходе обсуждения Путин подчеркнул, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина лежит широкий спектр национальных интересов и совпадение взглядов на международную политику, сообщает ТАСС.

    «Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами», – отметил Путин.

    Переговоры посвящены обсуждению ключевых вопросов безопасности и сотрудничества на Евразийском континенте и в мире в целом.

    Оба лидера подтвердили стремление своих стран к укреплению неделимой безопасности на международной арене, что является одной из важнейших задач в их внешнеполитической стратегии.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин проводят встречу по видеосвязи.

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    19 января 2025, 23:55 • Новости дня
    Главком ВСУ признал отсутствие средств для перехвата «Орешника»

    Главком Сырский сообщил об отсутствии средств перехвата ракет «Орешник» на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал отсутствие средств для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник».

    Сырский заявил, что Украина не обладает средствами для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности комплекса «Орешник». Он подчеркнул, что такие средства на данный момент отсутствуют, передает ТАСС.

    Напомним, 21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на удары по России западным дальнобойным оружием Москва впервые применила новейшие баллистические ракеты «Орешник» в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины – заводу «Южмаш». По его словам, «Орешник» может поражать цели на дальности до 5 тыс. км, и у противника нет реальной возможности для его перехвата.

    После этого в ходе диалога о противостоянии «Орешника» с американской ПРО Путин заявил о готовности снова применить гиперзвуковую ракету, если это потребуется. 21 декабря замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил уверенность в том, что ВС России способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

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    19 января 2025, 13:46 • Новости дня
    Путин пожелал успехов Лукашенко на выборах

    Путин пожелал Лукашенко успехов на президентских выборах в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, пожелав ему успехов на выборах.

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости. В ходе разговора Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах в Белоруссии.

    Досрочное голосование в Белоруссии начнется 21 января и продлится до 25 января. Основной день голосования назначен на 26 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии официально зарегистрировала Александра Лукашенко кандидатом в президенты на выборы 2025 года, а сам Лукашенко пообещал обеспечить мирную передачу власти новому поколению. Лукашенко также заявил, что оппозиция напрасно ждет его смерти.

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    21 января 2025, 12:47 • Новости дня
    Путин пожелал Си Цзиньпину «удачи в десяти тысячах дел»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с лидером КНР Си Цзиньпином поздравил его с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел.

    «Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи. Как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел. Вашему народу – мира и процветания», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также он поздравил председателя КНР и китайский народ с Новым годом и наступающим праздником весны.

    В ходе переговоров российский лидер подчеркнул общность подходов России и Китая к международным отношениям, включая вопросы безопасности и сотрудничества.

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    21 января 2025, 12:17 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи

    Кремль: Путин и Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи

    Путин и Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят видеоконференцию, во время которой китайский лидер находится в пекинском Доме народных собраний.

    Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Беседа продолжается в настоящий момент», – сказал он, передает ТАСС.

    Также появились кадры видеовстречи двух лидеров.

    Центральное телевидение Китая подтвердило, что Си Цзиньпин вышел на связь из пекинского Дома народных собраний.

    Путин в разговоре заявил, что совместная работа Москвы и Пекина во внешней политике имеет важную стабилизирующую роль в мировых делах. Путин отметил, что Россия и Китай координируют свои шаги на таких многосторонних площадках, как Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, Шанхайская организация сотрудничества, Группа двадцати и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

    Президент России акцентировал внимание на поддержке китайской стороной российского председательства в БРИКС и добавил: «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом».

    Глава государства подчеркнул, что внешнеполитическая связь и сотрудничество России и Китая объективно играют важную стабилизирующую роль в международных делах, особенно в контексте развития многополярного мира.

    Путин и Си Цзиньпин последний раз общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани. В мае 2024 года президент России посетил Китай с государственным визитом.

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    20 января 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    Путин отметил, что предвыборный период для Трампа был сложным. «Предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким. На него и даже на членов его семьи постоянно оказывалось жесточайшее давление, дело дошло до попыток покушения на его жизнь, но он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах», – сказал российский лидер, фрагмент его выступления публикует Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

    «Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны», – сказал Путин.

    Президент России отметил, что Москва готова к диалогу, который должен быть направлен на долгосрочный мир на Украине. «Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что целью переговоров должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона. Путин также акцентировал внимание на необходимости вести диалог на равноправной и взаимоуважительной основе с учетом значимой роли России и США в мировых делах.

    Напомним, президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с Совбезом обсудил актуальные вопросы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

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    18 января 2025, 15:18 • Новости дня
    Путин обсудил успехи и развитие государственного эндокринологического центра

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой государственного эндокринологического центра Иваном Дедовым обсудил достижения учреждения и его будущее развитие.

    На встрече Путин отметил значительные достижения государственного эндокринологического научного центра, передает ТАСС.

    Дедов рассказал о развитии центра и его специалистах, подчеркнув, что учреждение стало медцентром мирового уровня.

    Центр охватывает все направления в эндокринологии и ежегодно принимает 150 тыс. пациентов амбулаторно и 25 тыс. стационарно.

    Путин согласился с важностью проделанной работы и предложил обсудить дальнейшие шаги по развитию центра. «Сделано очень много. Давайте теперь поговорим о будущем, о следующих шагах в развитии центра», – отметил он.

    Государственный научный эндокринологический центр основан в 1925 году. В следующем году учреждению исполняется 100 лет. Центр продолжает стремиться к высоким стандартам, объединяя достижения в области эндокринологии.

    Напомним, прошлая встреча Владимира Путина с Дедовым состоялась летом 2023 года, в ходе беседы обсуждался ход строительства нового корпуса центра.

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    20 января 2025, 11:27 • Новости дня
    ТАСС: Путин обычно говорил с президентами США через 6-12 дней после их инаугурации

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонные разговоры между президентами России и США чаще всего происходили через одну-две недели после инаугурации нового американского лидера, следует из подсчета ТАСС.

    Российский президент Владимир Путин традиционно общался с новыми американскими лидерами через неделю после их инаугурации. Самый ранний звонок случился через шесть дней после вступления Джо Байдена в должность в январе 2021 года. В январе 2009 года Барак Обама также беседовал с Путиным через шесть дней после своей инаугурации, передает ТАСС.

    Разговор с Дональдом Трампом состоялся спустя восемь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Они уже один раз общались по телефону в ноябре 2016 года, когда Трамп еще не вступил в должность.

    С Джорджем Бушем – младшим Путин говорил спустя 11 дней в январе 2001 года и спустя 12 дней в январе 2005 года. Исключение составил 2013 год, когда Обама был переизбран на второй срок. Тогда телефонный разговор состоялся только через 40 дней, однако поздравления прозвучали еще в ноябре 2012 года.

    Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.

    Ранее Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным вскоре после инаугурации, чтобы обсудить возможность личной встречи для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп также заявил о намерении прекратить конфликт на Украине.

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    21 января 2025, 12:53 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал вывести отношения с Россией на новую высоту

    Си Цзиньпин заявил о планах КНР вывести отношения с Россией на новый уровень

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения в 2025 году.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти готовы в 2025 году вывести отношения с Россией на новый, более высокий уровень, передает ТАСС.

    Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что связи России и Китая самодостаточны и не зависят от мировой конъюнктуры или внутриполитических факторов.

    «Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры. Их всестороннее укрепление в полной мере отвечает задаче комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находится в пекинском Доме народных собраний.

    Владимир Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами.

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    21 января 2025, 12:43 • Новости дня
    Песков: Подготовка разговора Путина и Трампа еще не началась

    Песков: Подготовка телефонного разговора Путина и Трампа пока не началась

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка разговора с президентом США Дональдом Трампом еще не начата, его команда не выходила на контакт с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к телефонному разговору между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не началась, передает ТАСС.

    На вопрос о том, вышла ли команда Трампа на контакт с российской стороной для организации беседы, Песков ответил: «Пока нет».

    Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине, и выразил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.

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    21 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Путин отметил рост встречных турпотоков России и Китая

    Путин отметил рост туристических потоков и культурных обменов России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены растут, заявил президент России Владимир Путин.

    «Расширяются гуманитарные связи. В рамках перекрестных Годов культур только в соответствии с российским планом в обеих странах уже проведено свыше 130 мероприятий. Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Кроме того, президент России подчеркнул успешность совместных проектов в различных областях, включая промышленность, транспорт и сельское хозяйство. По его словам, ярмарки товаров, произведенных в России, зарекомендовали себя в провинциях Китая, что также способствует укреплению двусторонних отношений.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой китайский лидер находился в пекинском Доме народных собраний.

    Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами, а Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения к 2025 году.

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    21 января 2025, 13:25 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин, начав видеовстречу с китайским председателем Си Цзиньпином, назвал его дорогим другом, обсудил рост товарооборота на 7% и заявил о лидерстве России в поставках нефти и газа в Китай.

    Путин в ходе встречи по видеосвязи с председателем КНР назвал своего коллегу дорогим другом, передает ТАСС.

    В ходе беседы лидеры двух стран подвели итоги прошедшего года и обсудили планы на будущее.

    «Дорогой друг, искренне рад вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – заявил Путин.

    Кроте того, Путин подчеркнул, что Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай и сохраняет лидерство по экспорту нефти.

    «Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по экспорту нефти. Пять лет назад мы вместе с вами дали старт эксплуатации газопровода «Сила Сибири», сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа», – отметил российский президент.

    Кроме того, Путин сообщил, что несмотря на негативные внешние факторы, объем торговли между Россией и Китаем вырос на 7%, достигнув более 220 млрд долларов.

    По китайским данным, товарооборот за весь год составил почти 245 млрд долларов.

    Путин подчеркнул, что хотя учтены данные только за 11 месяцев, результаты демонстрируют значительный рост.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находился в пекинском Доме народных собраний. Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения к 2025 году.

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    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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