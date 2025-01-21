Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
Путин заявил о важности сохранения исторической правды
Путин заявил о важности сохранения правды о победе над фашизмом
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул важность совместного хранения и отстаивания исторической правды о победе над фашизмом, назвав память о Великой Победе священной для народов обеих стран.
Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет «РИА Новости».
В ходе встречи российский лидер заявил о недопустимости возрождения идеологий фашизма, нацизма и милитаризма, подчеркнув необходимость совместных усилий в сохранении и отстаивании исторической правды о победе над фашизмом.
«Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду», – отметил Путин.
Президент также напомнил, что в этом году Россия и Китай готовятся отметить 80-летие Великой Победы, подчеркнув священность памяти о ней для обоих народов. Российский лидер отметил, что народы обеих стран вели кровопролитную борьбу против агрессоров и одержали победу ценой неисчислимых жертв.