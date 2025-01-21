Минздрав сообщил о снижении числа женщин репродуктивного возраста

Число женщин репродуктивного возраста в России снизилось до 34,3 млн человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число женщин репродуктивного возраста в России значительно сократилось с 2020 года, передает ТАСС. По данным министерства здравоохранения, эта цифра уменьшилась на 1,5 млн и составляет теперь 34,3 млн по сравнению с 35 млн в 2020 году. Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко заявила об этом на XIX Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

Шешко обратила внимание на дифференцированность суммарного коэффициента рождаемости в России. Например, в Ленинградской области этот показатель равен 0,88, а в Чеченской республике – 2,66. Она подчеркнула, что необходимо изучать механизмы, влияющие на выбор семьи и решения населения в области рождаемости.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в этом году более 103 тыс. женщин смогут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Он подчеркнул, что ЭКО стало практически рутиной в стране, и за прошлый год было проведено более 84 тыс. полных циклов. Ежегодно в России благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям появляются на свет более 30 тыс. детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты спрогнозировали рост рождаемости в России к 2035 году, несмотря на текущие демографические тенденции. Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила о снижении числа женщин репродуктивного возраста, что является одной из причин ситуации.