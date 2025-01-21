Башмет заявил о готовности отправиться воевать в зоне СВО

Дирижер Юрий Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО и осудил уехавших артистов

Tекст: Вера Басилая

Народный артист СССР Юрий Башмет выразил готовность отправиться воевать в зону специальной военной операции, если возникнет такая необходимость, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что, хотя скрипач лучше играет на скрипке, чем стреляет и ползает в окопах, при необходимости он готов пойти в зону конфликта и сражаться.

Башмет также высказался о российских артистах, покинувших страну после начала спецоперации, назвав их «людьми без совести». По его мнению, такие люди утратили ценность всех прожитых лет своей жизни и не могут быть счастливы.

«Это люди, которым больше нечего сказать дома, у них совести нет», – заявил он, добавив, однако, что не может осуждать их за принятие такого решения.

Юрий Башмет известен как художественный руководитель и главный дирижер нескольких оркестров, включая обладателя премии Grammy камерный ансамбль «Солисты Москвы», государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр, который с 2024 года стал федеральным государственным учреждением культуры.