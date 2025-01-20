Супругов в Москве осудили за доведение подростка до самоубийства

Tекст: Алексей Дегтярев

Андрея и Ирину Воропаевых приговорили к трем с половиной и к четырем с половиной годам колонии соответственно. Их признали виновным по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору», передает РИА «Новости».

Ранее по этому же делу суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, а ее супругу – на восемь с половиной. Апелляционный суд отменил приговор из-за нарушений уголовно-процессуального закона.

В прессе сообщали, что Воропаева, которая являлась мачехой подростку, придумала для него программу для похудения. Ребенок сбросил 21 килограмм. Он жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Инцидент произошел осенью 2019 года.