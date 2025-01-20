Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Супругов в Москве осудили за доведение подростка до самоубийства
В Троицком суде Москвы вынесен приговор жителям столицы Андрею и Ирине Воропаевым по делу о доведении несовершеннолетнего до самоубийства.
Андрея и Ирину Воропаевых приговорили к трем с половиной и к четырем с половиной годам колонии соответственно. Их признали виновным по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору», передает РИА «Новости».
Ранее по этому же делу суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, а ее супругу – на восемь с половиной. Апелляционный суд отменил приговор из-за нарушений уголовно-процессуального закона.
В прессе сообщали, что Воропаева, которая являлась мачехой подростку, придумала для него программу для похудения. Ребенок сбросил 21 килограмм. Он жаловался одноклассникам, что родители замучили его физическими упражнениями и грозились отправить в интернат. Инцидент произошел осенью 2019 года.