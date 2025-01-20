Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Эксперты: Возвращение Трампа может разморозить западные активы в России
Reuters: Западные компании увидели возможность разморозки активов в России при Трампе
Западные компании, сохранившие присутствие в России, могут воспользоваться возможностями разморозки активов при президентстве Дональда Трампа, сообщило агентство Reuters.
Собеседники агентства Reuters, включая юристов и представителей бизнеса, полагают, что компании будут следить за действиями Трампа и изменять свои стратегии. Ян Мэсси из S-RM отметил: «Трамп может сократить стоимость присутствия на российском рынке, создавая равновесие», сообщает РБК.
Партнер Debevoise and Plimpton Алан Карташкин не исключает частичного ослабления санкций при достижении соглашения по Украине. Это может привести к разморозке активов и разблокированию сделок по выходу с российского рынка.
Кроме того, инвесторы и консультанты отмечают выжидательную позицию компаний, не желающих покидать Россию. Они ожидают, что возможное возвращение Трампа может подтолкнуть их к сохранению присутствия.
Ранее американский инвестор Джим Роджерс отмечал, что российский рынок может пережить бум в случае окончания конфликта на Украине и снятия санкций, однако его инвестиции в России остаются замороженными из-за текущих условий.