В Туве возбудили дело после сообщений о жестоком обращении с контрактниками

Tекст: Валерия Городецкая

Ховалыг в своем Telegram-канале сообщил, что в республике возбуждено уголовное дело после сообщений о жестоком обращении с военными, поступающими на службу по контракту.

«Уголовное дело возбуждено. Подозреваемый установлен. Следствие выявляет все обстоятельства, в том числе лиц возможно ранее пострадавших от противоправных действий сотрудника военной полиции, ставшего «героем» видео», – написал он.

По этому инциденту работает следственно-оперативная группа военно-следственного отдела и военная прокуратура. По словам специального представителя главы республики по вопросам СВО Тимура Куулара, виновники уже установлены, и в данный момент проводится доследственная проверка, передает ТАСС.

По итогам проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.

Напомним, сообщалось, что в Туве начали проверку из-за видео избиения контрактников электрошокером.