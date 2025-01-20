Пушилин сообщил о взрыве шахты «Белицкая» украинскими войсками в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска, отступая на красноармейском направлении, взорвали шахту «Белицкая» в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россиb-24». Он подчеркнул, что противник, не считая ДНР своей землей, старается нанести ущерб даже в процессе отступления из населенных пунктов, передает ТАСС.

Пушилин отметил, что действия украинских военных усложняют восстановление предприятий и обеспечение освобожденного гражданского населения необходимыми ресурсами.

В освобожденном Курахово в ДНР остается несколько тысяч жителей, и, по словам Пушилина, сейчас важно сосредоточиться на оказании им необходимой помощи. В дальнейшем задействуют отработанные механизмы работы профильных ведомств для обеспечения жизнедеятельности в районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в населенный пункт Удачное на западе Донецкой Народной Республики (ДНР), подняли флаг во Времевке, также расположенной в ДНР, а ударные дроны уничтожили танки Leopard на Красноармейском направлении.