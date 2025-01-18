Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.18 комментариев
Российские войска вошли в Удачное на западе ДНР
Российские войска начали бои за освобождение села Удачное в западной части ДНР, расположенного в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета сообщил Владимир Рогов.
Российские войска вошли в село Удачное, находящееся в западной части Донецкой Народной Республики, в селе начались бои за его освобождение, передает РИА «Новости».
По словам Рогова, удачное расположено всего в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.
Он также отметил, что через Удачное проходят важные транспортные артерии – автомобильные и железные дороги, которые связывают Красноармейск с Днепропетровской областью Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска смогли достичь небольшого продвижения у населенного пункта Новоегоровка в ЛНР, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ.