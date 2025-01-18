Российские войска вошли в Удачное на западе ДНР

Украина перенесет часть электронных госреестров в Латвию и Эстонию

Украина решила частично разместить инфраструктуру госреестров в Латвии и Эстонии

Tекст: Денис Тельманов

Украина после недавней кибератаки на государственные реестры намерена разместить часть их инфраструктуры в странах Европейского союза. Об этом, пишет ТАСС, сообщила украинский министр юстиции Ольга Стефанишина. В частности, предполагается, что размещение будет осуществлено в Латвии и Эстонии.



После атаки 19 декабря, как заявил Минюст Украины, единые и государственные реестры, а также сайты министерства и других связанных структур оказались недоступны. Частичное восстановление реестров, согласно заявлениям, должно было занять до двух недель, однако процесс до сих пор не завершен. В результате сбоя было отключено множество электронных сервисов, включая услуги ЗАГСов, регистрацию имущественных прав и другие важные операции.

Кибератака вызвала значительные задержки в обработке данных и оказала существенное влияние на работу электронных сервисов, что вынудило украинские власти искать новые решения для обеспечения безопасности и устойчивости IT-инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США предъявили обвинения шести гражданам России в организации кибератак против Украины и стран НАТО, на Западе остановилась работа многих банков, аэропортов и больниц из-за сбоя операционной системы Windows, вызванного некорректным обновлением от CrowdStrike, при этом Россия практически не подверглась влиянию этих технических неполадок, а польское агентство РАР опубликовало сообщение о мобилизации 200 тыс. поляков для отправки на Украину, но затем его аннулировало.

