Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
Володин: Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о защите русского языка
Володин: Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритете
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о защите русского языка и ограничении иностранных слов, как сообщил председатель Вячеслав Володин.
Как передает РИА «Новости», Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, касающийся защиты русского языка от излишнего использования иностранных слов. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, заявил о необходимости проработки закона в приоритетном порядке, чтобы сохранить русский язык как часть культурного наследия.
Володин поручил комитету по культуре подготовить законопроект к первому чтению, подчеркнув важность защиты русского языка в публичном пространстве. Проект предусматривает обязательное использование русского языка на вывесках, в информации о товарах и акциях, а также в названиях жилых комплексов и микрорайонов.
Ранее Владимир Путин указал на необходимость ускоренного рассмотрения законопроекта, обеспечив его доработку ко второму чтению. Инициатива направлена на ограничение англицизмов и иностранных слов в публичной сфере.