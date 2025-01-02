Володин: Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о защите русского языка

Володин: Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритете

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, касающийся защиты русского языка от излишнего использования иностранных слов. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, заявил о необходимости проработки закона в приоритетном порядке, чтобы сохранить русский язык как часть культурного наследия.

Володин поручил комитету по культуре подготовить законопроект к первому чтению, подчеркнув важность защиты русского языка в публичном пространстве. Проект предусматривает обязательное использование русского языка на вывесках, в информации о товарах и акциях, а также в названиях жилых комплексов и микрорайонов.

Ранее Владимир Путин указал на необходимость ускоренного рассмотрения законопроекта, обеспечив его доработку ко второму чтению. Инициатива направлена на ограничение англицизмов и иностранных слов в публичной сфере.