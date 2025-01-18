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МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram с помощью голосований
МВД выявило новую мошенническую схему в мессенджере Telegram, где пользователи теряли доступ к своим аккаунтам через фейковые голосования от знакомых контактов.
Мошенники, используя платформу Telegram, начали применять новую схему для похищения аккаунтов, сообщается в Telegram-канале МВД по борьбе с мошенничеством. В ведомство сообщили о случаях, когда пользователю приходит сообщение от знакомого, который долгое время был неактивен. В сообщении содержится просьба проголосовать с использованием ссылки.
Данная ссылка ведет на фишинговый ресурс, который позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту жертвы. Потеря доступа к аккаунту происходит после перехода на этот сомнительный сайт.
В связи с данной угрозой МВД настоятельно рекомендует пользователям Telegram быть внимательными и избегать перехода по подозрительным ссылкам, даже если сообщения приходят от знакомых.
Отметим, накануне советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, которые обманом выманили у него более 1 млн рублей.
В МВД ранее предупреждали, что число случаев телефонного мошенничества, при которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, в России значительно возросло.
А в Москве участились случаи мошенничества, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками школ, просят жителей столицы сообщить коды из SMS, якобы для продолжения обучения.