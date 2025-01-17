Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.15 комментариев
Минюст добавил шестерых журналистов в реестр иноагентов
Российское министерство юстиции в пятницу включило в реестр иностранных агентов шестерых журналистов, среди которых Антон Рубин и Александра Прокопенко.
В списке также оказались журналисты Андрей Козенко, Ирина Ромалийская, Анастасия Лотарева и Ксения Кирия, передает ТАСС.
Андрей Козенко участвовал в распространении сообщений и материалов иноагентов и выступал против специальной военной операции на Украине. Анастасия Лотарева обвиняется в распространении недостоверной информации о решениях и политике российских органов власти. Ирина Ромалийская сотрудничала с организацией, признанной нежелательной на территории России и включенной в реестр иноагентов.
В реестр также был включен проект «Идите лесом», который, как утверждается, распространял недостоверную информацию о действиях российских властей и вооруженных сил. Также в списке оказалось ООО «Алая Буква», учрежденное иностранным агентом Александром Серегиным.
В ноябре министерство юстиции России добавило комика Дениса Алесина (известен как Денис Чужой) в список иностранных агентов вместе с несколькими другими лицами.