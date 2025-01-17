Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.9 комментариев
СК завершил расследование по делу генерала Шамарина о взятке
Завершено расследование дела генерала Шамарина о получении крупной взятки
Расследование дела генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении особо крупной взятки, подошло к концу, стороны теперь изучают материалы.
Расследование дела начальника главного управления связи Вооруженных сил России генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, завершено, передает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Михаила Перцева. По его словам, следствие завершено еще в конце декабря 2024 года.
На данный момент стороны находятся в процессе ознакомления с материалами дела. Это стандартная процедура, когда после завершения расследования обвиняемая и сторона защиты получают возможность изучить все доказательства и материалы, собранные следствием. Дальнейшие шаги будут зависеть от стадии принятия решения о передаче дела в суд для рассмотрения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-начальник главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей, армейские рации, фигурирующие в деле, имели комплектующие из США и Германии. Бывшего генерала оставили в следственном изоляторе решением 2-го Западного окружного военного суда.