Spectator: Путин на переговорах станет для Трампа крепким орешком

Spectator: Путин на переговорах с Трампом станет для него крепким орешком

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Spectator, Путин «будет гораздо более крепким орешком, тем более что он не проявляет никакого интереса к компромиссному урегулированию», передает РИА «Новости».

Обозреватель подчеркивает, что выполнение обещания американского президента о быстром урегулировании конфликта будет непростой задачей. Возможности для маневра Трампа в переговорах с Россией будут ограничены. Автор статьи также добавляет, что «напористость и напыщенность» не помогут в этой ситуации.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется.