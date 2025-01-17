Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.8 комментариев
Spectator: Путин на переговорах станет для Трампа крепким орешком
Spectator: Путин на переговорах с Трампом станет для него крепким орешком
Британские СМИ сообщили о возможной сложности переговоров по Украине между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.
Как пишет Spectator, Путин «будет гораздо более крепким орешком, тем более что он не проявляет никакого интереса к компромиссному урегулированию», передает РИА «Новости».
Обозреватель подчеркивает, что выполнение обещания американского президента о быстром урегулировании конфликта будет непростой задачей. Возможности для маневра Трампа в переговорах с Россией будут ограничены. Автор статьи также добавляет, что «напористость и напыщенность» не помогут в этой ситуации.
Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется.