Аэропорт Владикавказа возобновил работу после режима опасности атаки дронов

Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»

Tекст: Ольга Иванова

Еврокомиссия изучает повреждения газохранилищ в Стрые Львовской области на Украине, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге заявила, что пока не видит непосредственной угрозы для энергобезопасности Европейского союза.

«Мы были проинформированы об этом ударе. Мы находимся в контакте с Украиной, чтобы оценить степень повреждения и угрозы для энергобезопасности Украины», – сказала Итконен. Она добавила, что на данный момент нет информации о непосредственных рисках для энергобезопасности ЕС.

Вместе с тем она отметила, что «не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов российской армии».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России подтвердило, что российские военные нанесли групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры на Украине, поражая наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в Стрые Львовской области.