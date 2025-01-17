Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.3 комментария
Аэропорт Владикавказа возобновил работу после режима опасности атаки дронов
В Северной Осетии сняли режим опасности атаки беспилотников, аэропорт Владикавказа возобновил работу в обычном режиме, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
В регионе отменили беспилотную опасность, также снят режим «ковер», теперь воздушная гавань Владикавказа работает по обычному графику, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее Меняйло сообщал, что аэропорт Владикавказа временно приостановил работу из-за угрозы атаки беспилотников.