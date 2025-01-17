Жога призвал ветеранов СВО участвовать в программе «Время героев»

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Жога отметил, что за последние годы все больше ветеранов начинают видеть пользу от участия в этой программе и ощутили ее результаты.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин видит в ветеранах СВО опору государства. Жога напомнил слова главы государства, который в своем послании Федеральному собранию назвал фронтовиков «людьми, которым можно доверить страну». Полпред президента в УРФО выразил уверенность, что такие люди, выполнившие свой долг, должны быть востребованы в своей стране.

Программа «Время героев» направлена на помощь ветеранам в выборе нового жизненного пути, предоставление необходимого обучения и навыков. Жога подчеркнул, что для него участие в программе стало началом нового этапа в жизни, она подарила ему наставника и единомышленников. Он также отметил, что остается восемь дней до окончания приема заявок.

«Это задание не из легких, но крайне необходимое и ответственное. Каждый сможет найти свой путь в гражданской жизни, будь то государственное управление, общественные организации или промышленность», – подчеркнул Жога. Он пожелал участникам терпения и уверенности, заверив, что каждый из них найдет свое место и внесет вклад в укрепление суверенитета страны.

Ранее участник программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области.