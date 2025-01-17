Росрыболовство не стало запрещать промысел в Азово-Черноморском бассейне

Росрыболовство не нашло причин для запрета промышленного рыболовства в Черном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росрыболовство не видит необходимости в ограничении или запрете промысла в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, сообщает ТАСС.

Это решение принято на основе данных ежедневного мониторинга состояния водных биоресурсов, который показывает стабильность ситуации. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что рыбаки работают вдали от зоны чрезвычайной ситуации, а уловы проверяются на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила на заседании, что пробы воды, взятые в различных участках акватории, находятся в стабильном состоянии. Также пробы воздуха и питьевой воды в районе разлива нефтепродуктов соответствуют санитарным нормам, что подтверждает отсутствие угрозы для здоровья населения.

Таким образом, на данный момент нет оснований для введения ограничений на промысел в указанном бассейне. Продолжается мониторинг ситуации, и все необходимые меры по контролю за состоянием окружающей среды принимаются.

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