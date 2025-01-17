Повторные выбросы мазута зафиксированы на восьми пляжах Краснодарского края

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, на пляжах Краснодарского края вновь зафиксированы повторные выбросы мазута. По состоянию на 17 января такое явление замечено на восьми из 41 участка побережья, которые были загрязнены после ЧП с танкерами. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале оперативного штаба региона.

После первоначального инцидента побережье Кубани было разделено на 41 участок для проведения очистки. Песок, загрязненный мазутом, вывозится на специализированные предприятия для утилизации. Основные работы по уборке пляжей были завершены, однако в течение нескольких дней продолжались повторные выбросы на нескольких участках.

В сообщении штаба подчеркивается, что каждое утро проводится мониторинг береговой линии. В случае обнаружения повторных выбросов, они убираются в первую очередь. На восьми участках береговой линии Анапы и Темрюкского района 17 января муниципальные команды нашли незначительные фрагменты мазута.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор усилил контроль за качеством окружающей среды на Черноморском побережье после обнаружения мазута на дне Черного моря у пляжей Анапы, где специалисты обнаружили загрязнение. Начата откачка мазута с танкера «Волгонефть-239», что стало необходимым шагом для снижения экологического ущерба.