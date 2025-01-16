Мазут обнаружен на дне Черного моря у пляжей Анапы

Спасатели выявили залегание мазута на глубине до трех метров у пляжей Анапы

Tекст: Ольга Иванова

Спасатели обнаружили залегание фрагментов мазута на дне Черного моря на глубине около 2,5-3 метров у основания пирсов вдоль пляжей Анапы, передает ТАСС. По данным, опубликованным в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края, в акватории под пирсами обнаружено четыре участка с мазутом.

В сообщении отмечается: «У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 м. Куски мазута зацепились за столбы и балки, легли на дно. Всего обнаружили четыре таких участка под пирсами. 16 января водолазы точно определили объемы подводных мазутных пятен, проработали технологию их сбора, чтобы очистить дно».

Сообщается, что первоначально мазутные пятна были выявлены в ходе мониторинга с воздуха, а затем в четверг их наличие подтвердили водолазы «Кубань-спас». Водолазы провели работы по уточнению объемов мазута и разработке технологии для его безопасного сбора и очистки дна.

Ранее сообщалось, что более 32,5 тыс. волонтеров из 20 регионов России участвуют в ликвидации последствий разлива 2,4 тыс. тонн мазута в Черном море, загрязнившего побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии Георгий Арапов из партии «Новые люди» заявил, что Сочи и Адлер остаются безопасными для отдыха после недавних выбросов мазута в Черное море. До этого специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.