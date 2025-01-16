Россия третий год подряд сократила производство алкоголя

Tекст: Александра Юдина

В России в прошлом году производство алкоголя сократилось до 188,1 млн дал, что на 1,8% меньше, чем годом ранее, передает РБК.

Наибольшее падение наблюдалось в производстве виноградосодержащих напитков без этилового спирта, которое сократилось на 64,8%, а также в слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции с уменьшением на 56,1% и 50,4% соответственно.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский объясняет, что одной из причин снижения объемов производства стало увеличение акцизов с мая 2024 года, что привело к перемещению ряда напитков в категорию брожения.

В то же время вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев считает, что снижение производства связано с нормализацией рынка после бурного роста 2022 года.

Производство водки в 2024 году выросло на 3% до 82,7 млн дал по сравнению с 2023 годом, однако показатели 2022 года были выше и составляли 84 млн дал.

В сегменте виноградного вина производство выросло на 8,6% до 32,5 млн дал, а игристые вина увеличили производство на 24,7%, достигнув 17,6 млн дал.

Министерство здравоохранения России ранее констатировало прекращение ежегодного снижения потребления алкоголя в стране, достигнув в 2023 году уровня 8,49 литра на душу населения.