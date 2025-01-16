Экс-глава МИД Гренландии заявил об угрозах Дании в вопросе независимости

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Дания на протяжении многих лет угрожает острову в ответ на его стремления к независимости, передает РИА «Новости».

Депутат парламента Гренландии отметил, что в 2018 году его партия предложила план обретения независимости, но премьер-министр Дании публично отверг эту идею как нереалистичную.

Экс-министр подчеркнул, что датские политики игнорируют закон о самоуправлении, когда дело касается независимости Гренландии. Он также отметил, что некоторые политические партии на острове выступают за независимость, но на самом деле не имеют реальных планов на ее осуществление.

Гренландия, бывшая колонией Дании до 1953 года, в 2009 году получила автономию с правом самоуправления во внутренних вопросах.

Напомним, 7 января избранный президент Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США в части защиты от потенциальных угроз со стороны Китая и России.

В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны.

Гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.