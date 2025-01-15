  • Новость часаМИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

    5 комментариев
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    16 комментариев
    15 января 2025, 23:48 • Новости дня

    Турция призвала к созданию независимой Палестины

    Турция требует начала переговоров о палестинском государстве в границах 1967 года

    Tекст: Максим Попов

    Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило за срочное начало переговоров по созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года с целью обеспечения мира и стабильности в регионе.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается, что только таким образом можно обеспечить прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также прекратить несправедливость в отношении палестинцев.

    «Необходимо как можно скорее начать мирные переговоры о создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и географической целостностью в границах 1967 года», – говорится в заявлении дипломатов.

    Напомним, ранее премьер Катар Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил о договоренности между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Катара, Египта и США. Соглашение предусматривает 42-дневное перемирие и освобождение 33 израильских заложников и вступит в силу 19 января.

    13 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Депутат: Атака ВСУ на «Турецкий поток» повлияет на отношения Киева с Европой

    Депутат Чепа предрек ухудшение отношений ЕС и Украины после удара ВСУ по «Турецкому потоку»

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что атака ВСУ на компрессорную станцию «Русская» усугубит и без того сложную экономическую ситуацию в Европе и повлияет на отношения между европейскими странами и Украиной.

    Попытка вооруженных сил Украины атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае может значительно изменить отношения между Европой и Украиной, сообщает «Лента.ру». Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Конечно, это повлияет. Сегодня украинский вопрос надоел Европе. Все это понимают. Уже трудно европейским лидерам скрывать от своего народа, насколько их позиция тянет вниз европейские страны. В данном случае это определенные провокации», – заявил Чепа.

    Он также отметил, что последние заявления Владимира Зеленского о лидерах Венгрии и Словакии лишь усугубляют напряженность.

    Как уточнило Министерство обороны России, 11 января девять беспилотников самолетного типа были выпущены Украиной с целью прервать поставки газа в Европу через «Турецкий поток». Все дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Кроме того, Еврокомиссия выразила обеспокоенность в связи с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия выразила обеспокоенность по поводу угрозы энергетической инфраструктуре после атаки Украины на компрессорную станцию «Турецкого потока». Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что нападение на газопровод «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, использующих этот трубопровод. Сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься, стоило ли ей помогать Киеву после атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока», когда украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию в Краснодарском крае.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    В Стамбуле 11 человек погибли от контрафактного алкоголя

    В Стамбуле за сутки от контрафактного алкоголя умерли 11 человек

    В Стамбуле 11 человек погибли от контрафактного алкоголя
    @ Soeren Stache/ZB/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стамбуле в течение суток жертвами отравления поддельным алкоголем стали 11 человек, в больницы обратились 38 граждан, большинство из которых иностранцы, сообщило госагентство Anadolu.

    В Стамбуле на фоне массового отравления контрафактным алкоголем за сутки погибли 11 человек, что передает РИА «Новости». Всего в местные больницы с жалобами обратились 38 человек, среди которых 26 иностранцев.

    Среди погибших пятеро граждан Узбекистана, которые приобрели алкоголь в районе Аксарай. Генконсульство Узбекистана подтвердило эту информацию. Случаи отравления были зарегистрированы в Стамбуле с конца ноября, и по состоянию на начало 2025 года не менее 37 человек погибли.

    Местная полиция уже задержала 36 подозреваемых, связанных с производством и распространением поддельного алкоголя, 14 из которых арестованы. В ходе обысков в более чем тысяче магазинов и заведений специалисты конфисковали более 287 тонн контрафактной продукции.

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    15 января 2025, 19:11 • Видео
    Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

    Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    15 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

    Хуситы в шестой раз атаковали авианосец USS Harry Truman в Красном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» в Йемене заявило о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, используя крылатые ракеты и беспилотники для нападения на флот США.

    Как передает РИА «Новости», хуситы, политико-военное движение, контролирующее север Йемена, объявили о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman, находящийся в Красном море. Нападение было осуществлено с использованием крылатых ракет и беспилотников. Целью атак стал не только сам авианосец, но и сопровождающие его боевые корабли.

    Хуситы отметили, что это уже шестая атака на USS Harry Truman с момента его прибытия в Красное море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря, а также совершили нападение на авианосец США USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море.

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    13 января 2025, 21:07 • Новости дня
    Лавров и Миллер обсудили атаку на компрессорную станцию «Русская» с турецкими коллегами

    Tекст: Денис Тельманов

    Лавров и Миллер обсудили с турецкими коллегами атаку на компрессорную станцию «Русская», подчеркнув ее критическую опасность.

    Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Газпрома Алексей Миллер обсудили с турецкими коллегами атаку вооруженных сил Украины на компрессорную станцию «Русская».

    По словам Пескова, Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, а Миллер обсудил ситуацию с представителем турецкой энергетической компании Botas. Основной темой обсуждения стала угроза, исходящая от данных действий киевского режима.

    «Наш министр иностранных дел говорил со своим турецким визави о критической опасности подобных террористических действий киевского режима», – подчеркнул Песков в ходе своего заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, и силы ПВО России сбили все дроны.

    Еврокомиссия прокомментировала атаку Украины на компрессорную станцию «Турецкого потока», выразив обеспокоенность по поводу угрозы энергетической инфраструктуре. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что нападение на газопровод «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, использующих этот трубопровод.

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    14 января 2025, 08:28 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

    Хуситы атаковали Минобороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменское движение хуситов нанесло удар по министерству обороны Израиля в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой, заявили вооруженные силы хуситов.

    Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило об атаке на министерство обороны Израиля в Тель-Авиве.

    Как сообщает РИА «Новости», хуситы использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» для удара. Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, ракета достигла цели, а системы-перехватчики Израиля не смогли ее остановить.

    Атака на Тель-Авив стала третьей по счету за последние 12 часов, подчеркивают представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы пообещали скоро ответить на атаку Британии, США и Израиля, затем атаковали американский авианосец в Красном море и недавно заявили об ударе «гиперзвуковой ракетой» по Тель-Авиву.

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    15 января 2025, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    Al Qahera News: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня, сообщают египетские СМИ со ссылкой на информированный источник.

    Посредники помогли достичь соглашения, которое окончит боевые действия в секторе Газа между Израилем и палестинцами, сообщил собеседник Al Qahera News, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению телеканала, вскоре будет опубликовано совместное заявление, которое подтвердит это соглашение. Детали заявления пока не раскрываются.

    Ранее ХАМАС анонсировал скорое завершение переговоров по Газе.

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    13 января 2025, 23:00 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе «гиперзвуковой ракетой» по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские хуситы нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по критической цели в Тель-Авиве, заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что операция была проведена ракетными войсками вооруженных сил Йемена, которые атаковали с помощью ракеты типа «Палестина-2» критически важную цель в районе Яффо. Он подчеркнул, что операция достигла своей цели, передает ТАСС.

    В свою очередь, израильская армия ранее сообщила о перехвате ракеты, которая была запущена из Йемена.

    Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря с использованием крылатых ракет и беспилотников.

    Кроме того, хуситы 5 января нанесли удар по электростанции в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2».

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    13 января 2025, 21:48 • Новости дня
    Израильские больницы начали готовиться к приему заложников ХАМАС

    Израильские учреждения получили указание подготовиться к приему заложников от ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские госучреждения и больницы начали подготовку к приему заложников в рамках возможной сделки с ХАМАС по сектору Газа, что может произойти в ближайшие дни.

    Как передает Kan, израильские госучреждения и больницы получили указание подготовиться к приему заложников, которые могут быть освобождены в рамках переговоров с палестинским движением ХАМАС. Уточняется, что если сделка будет одобрена, заложники могут прибыть в Израиль уже в ближайшие дни.

    Гостелерадиокомпания сообщает, что Армия обороны Израиля уже провела встречи с должностными лицами министерства здравоохранения для подготовки больниц к приему похищенных. В понедельник портал Walla сообщил, что Израиль и посредники достигли согласия по проекту соглашения с ХАМАС.

    По информации телеканала Al Arabiya, ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа без замечаний. В Дохе продолжается раунд переговоров с посредниками о прекращении огня и освобождении заложников.

    Седьмого октября 2023 года ХАМАС захватил более 250 израильтян в ходе атаки на южные поселения. Из них 98 человек остаются в плену, включая тех, кого считают погибшими. До сих пор удалось вернуть 156 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дохе начнется новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС по вопросам прекращения огня и связанных переговоров об освобождении заложников. Израильская делегация уже прибыла в столицу Катара для участия в этих переговорах, что подтверждает серьезность намерений сторон. Возможность мирных переговоров между ХАМАС и Израилем существует, но для доверительного диалога требуется посредник, которым может стать Россия, учитывая ее нейтральное отношение и историю сотрудничества с Израилем.

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    13 января 2025, 10:57 • Новости дня
    WSJ: Мухаммед Синвар возглавил ХАМАС в секторе Газа

    WSJ: Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мухаммед Синвар, брат погибшего лидера Яхьи Синвара, стал новым руководителем ХАМАС в секторе Газа, сосредоточившись на восстановлении боевых возможностей группировки, сообщает Wall Street Journal.

    Мухаммед Синвар стал новым лидером палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Синвар, ранее возглавлявший боевое крыло ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама», занял место своего погибшего в октябре 2024 года брата Яхьи Синвара.

    Источники издания отмечают, что Мухаммед Синвар активно работает над восстановлением боевых возможностей ХАМАС, которые были существенно подорваны в результате военной операции Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявил о ликвидации оружейного цеха и четырех членов ХАМАС в секторе Газа, а министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые публично признал ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

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    15 января 2025, 02:23 • Новости дня
    Иран сообщил, что договор с Россией не предполагает военный альянс

    Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Россией не предполагает военный альянс

    Иран сообщил, что договор с Россией не предполагает военный альянс
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном не предусматривает создание военного союза, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Арагчи пояснил, что соглашение охватывает все аспекты двустороннего сотрудничества, с акцентом на экономику и торговлю. «Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

    Он подчеркнул, что договор не направлен против третьих стран. Он также отметил, что соглашение не ограничивает стороны в подписании других международных договоров. «Это поистине комплексное, всеобъемлющее соглашение», – заявил дипломат, подчеркивая его важность для развития отношений между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве. Договор о стратегическом партнерстве с Ираном, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, имеет конструктивный характер и не направлен против других стран.

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    14 января 2025, 22:05 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по электростанции в Израиле

    Хуситы заявили об ударе крылатой ракетой по электростанции на юге Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило об атаке на объект энергетической инфраструктуры на территории Израиля.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар крылатой ракетой по электростанции в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа, передает ТАСС.

    «Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав крылатой ракетой электростанцию израильского противника в районе Умм-эш-Рашраш (арабское название города Эйлат) на юге оккупированной Палестины», – сказал Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря власти Израиля заявили об обнаружении на шельфе в Средиземном море крупнейшего за последние годы месторождения природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы атаковали гиперзвуковой ракетой министерство обороны Израиля в Тель-Авиве заявили вооруженные силы хуситов, а также нанесли удар по критической цели в Тель-Авиве, используя гиперзвуковую баллистическую ракету.

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    14 января 2025, 14:06 • Новости дня
    В ХАМАС анонсировали скорое завершение переговоров по Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ожидается скорое завершение переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщило палестинское движение ХАМАС во вторник.

    Переговоры вышли на финальную стадию, они должны завершиться подписанием всеобъемлющего и четкого соглашения, сообщили в организации, передает ТАСС.

    Ранее израильские госучреждения и больницы начали готовиться к приему заложников в рамках возможной сделки с ХАМАС по сектору Газа. Сообщалось, что вскоре в Дохе должен начаться новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС.

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    15 января 2025, 02:54 • Новости дня
    Пезешкиан отверг обвинения в подготовке Ираном покушения на Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о подготовке Тегераном покушения на избранного президента США Дональда Трампа являются вымыслом, распространяемым Израилем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    «Это очередной вымысел, который распространяется Израилем и другими странами с целью нагнетания иранофобии», – приводит слова Пезешкиана ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Он заверил, что Иран «никогда не предпринимал подобных попыток». Пезешкиан добавил, что Тегеран, «насколько ему известно», не собирается совершать таких действий и в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери и его сообщников в заговоре с целью подготовить покушение на Трампа. Иран отверг эти обвинения.

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    15 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Эрдоган пригрозил уничтожить террористов в Сирии

    Эрдоган потребовал от курдских боевиков в Сирии сложить оружие

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности применить силу против террористов в Сирии, если они не сложат оружие, подчеркнув возможность проведения военной операции.

    Президент Турции Тайип Эрдоган вновь выступил с резким заявлением в адрес действующих в Сирии террористических группировок, сообщает ТАСС.

    На заседании фракции правящей Партии справедливости и развития он потребовал от них сложить оружие и объявить о роспуске. Эрдоган подчеркнул, что в случае отказа от выполнения этих требований Турция готова применить силу.

    «Если СНС (сирийское ответвление РПК »Силы народной самообороны»)не сложат оружие, им не удастся избежать грядущей участи. У нас есть силы и возможности решить этот вопрос. Все внешние силы должны убрать свои руки из региона, иначе мы вместе с нашими сирийскими братьями снесем головы ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) и РПК-СНС», – подчеркнул Эрдоган.

    Эрдоган ранее отмечал, что у РПК-СНС не осталось иного выбора, кроме как сложить оружие. По его словам, либо боевики «зароют оружие в землю, либо будут похоронены вместе с ним». Турецкий лидер не видит третьего пути для этих группировок.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкие вооруженные силы приведены в полную боевую готовность для возможной операции в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

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    15 января 2025, 13:02 • Новости дня
    Число погибших от поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 19 человек

    В Стамбуле 19 человек погибли от отравления фальшивым алкоголем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Стамбуле число погибших от отравления фальшивым алкоголем выросло до 19 человек, 33 пострадавших находятся на лечении в больницах города.

    Как передает ТАСС, число летальных исходов от отравления поддельным алкоголем в Стамбуле возросло до 19 человек. На данный момент за медицинской помощью в связи с отравлениями обратились 46 человек. Из них 33 человека продолжают получать лечение в медицинских учреждениях города.

    Ранее сообщалось, что в результате употребления фальшивого алкоголя скончались 11 человек, включая семь граждан Туркмении. После происшествия было возбуждено уголовное дело, предусматривающее статью о попытке умышленного убийства. В рамках расследования задержаны двое подозреваемых, которые, по данным телеканала NTV, являются гражданами Туркмении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие отельеры начали устанавливать видеокамеры и нанимать детективов, чтобы защититься от исков британских туристов. Власти Турции нашли способ для борьбы с метиловым алкоголем, который представляет угрозу для безопасности отдыхающих. Полиция Турции изъяла 1,5 тыс. коробок с поддельным алкоголем, что стало частью усилий по обеспечению безопасности туристов в стране.

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    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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