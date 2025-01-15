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Турция призвала к созданию независимой Палестины
Турция требует начала переговоров о палестинском государстве в границах 1967 года
Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило за срочное начало переговоров по созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года с целью обеспечения мира и стабильности в регионе.
Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается, что только таким образом можно обеспечить прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также прекратить несправедливость в отношении палестинцев.
«Необходимо как можно скорее начать мирные переговоры о создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и географической целостностью в границах 1967 года», – говорится в заявлении дипломатов.
Напомним, ранее премьер Катар Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил о договоренности между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Катара, Египта и США. Соглашение предусматривает 42-дневное перемирие и освобождение 33 израильских заложников и вступит в силу 19 января.