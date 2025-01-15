Турция призвала к созданию независимой Палестины

Турция требует начала переговоров о палестинском государстве в границах 1967 года

Tекст: Максим Попов

Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается, что только таким образом можно обеспечить прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также прекратить несправедливость в отношении палестинцев.

«Необходимо как можно скорее начать мирные переговоры о создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и географической целостностью в границах 1967 года», – говорится в заявлении дипломатов.

Напомним, ранее премьер Катар Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил о договоренности между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Катара, Египта и США. Соглашение предусматривает 42-дневное перемирие и освобождение 33 израильских заложников и вступит в силу 19 января.