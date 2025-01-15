Intelligence online: Франция провела тайные учения спецназа для переброски на Украину

Tекст: Валерия Городецкая

Осенью прошлого года командование французской армии провело секретные учения под кодовым названием «Персей», пишет Intelligence online, передает «Военное обозрение». Эти учения предусматривали возможность развертывания сил специального назначения на Украине для отражения потенциального российского наступления с территории Белоруссии, говорится в публикации.

Учения были организованы с участием подразделений сил специальных операций сухопутных войск Франции (CAST), сообщает издание. Они проходили в условиях, максимально соответствующих участкам реки Днепр к северу от Киева. Французские военные принимали во внимание данные анализа боевого опыта вооруженных сил Украины при разработке сценариев маневров.

Ранее европейские государства признали невозможность отправить миротворцев на Украину из-за своей вовлеченности в конфликт через финансовую поддержку.

Агентство Reuters сообщало, что советники избранного президента США Дональда Трампа одобрили предложение о создании демилитаризованной зоны на Украине, патрулируемой европейскими военными, с целью разрешения конфликта в регионе.