Конкурс «Это у нас семейное» объединил более 100 тыс. семей

Конкурс «Это у нас семейное» привлек 102 735 семей из 89 регионов России

Конкурс «Это у нас семейное» стал самой народной инициативой президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем приняли участие свыше 100 тыс. семей, представляющих многонациональную Россию, включая русских, татар, аварцев, башкир и другие народы. Участники, несмотря на различия в религии и культуре, объединились вокруг общечеловеческих ценностей, таких как семья, толерантность и помощь нуждающимся, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В преддверии Всемирного дня религии, который будет отмечаться 19 января, участники конкурса рассказали о своих традициях, воспитании детей и семейных праздниках. Так, дедушка Александр Иванович из Иркутска, один из участников, исполняет свои песни перед пациентами лечебных учреждений. Священник отец Павел из Самары со своей семьей активно участвует в церковной жизни, воспитывая восьмерых детей.

Многодетные семьи из Новосибирска и Набережных Челнов придерживаются буддийских и исламских традиций соответственно. Они активно участвуют в волонтерской деятельности и поддерживают семейные ценности. Семья из Дагестана подчеркивает важность взаимопонимания и уважения в семье, а кочевая семья Стручковых из Якутии сохраняет свои традиции и обычаи, передавая их будущим поколениям.

По итогам конкурса, проведенного 8 июля 2024 года, 32 команды из 26 регионов России получили по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей-финалистов получили путевки на семейные путешествия по стране.