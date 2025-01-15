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Сеновоз сообщил об увольнении с поста мэра Энергодара
Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз решил уйти с поста главы города
Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз объявил о своем уходе с должности главы города, сославшись на новые задачи, поставленные концерном «Росэнергоатом», для выполнения которых потребуется его опыт и компетенции.
Мэр города Энергодара, спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз сообщил о своем уходе с занимаемой должности через свой Telegram-канал.
В своем заявлении Сеновоз отметил, что решение покинуть пост было нелегким, однако связано с новыми вызовами, которые ставит перед ним концерн «Росэнергоатом».
По словам Сеновоза, его компетенции и опыт востребованы для выполнения планов, которые ставит концерн. Он также подчеркнул, что основные задачи по антикризисному управлению и выстраиванию процессов муниципального управления в Энергодаре, возложенные на него ранее, выполнены.
В ближайшее время депутаты городского совета города Энергодара рассмотрят заявление Сеновоза о досрочном прекращении полномочий и примут решение о назначении исполняющего обязанности главы города. Данное решение будет принято с целью обеспечения бесперебойного функционирования городской администрации.
Сеновоз ранее заявил, что ВСУ пытаются добить все поврежденные обстрелами подстанции Энергодара, а также сообщал о систематических обстрелах дронами и артиллерией со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры города.