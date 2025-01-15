Сеновоз сообщил об увольнении с поста мэра Энергодара

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз решил уйти с поста главы города

Tекст: Вера Басилая

Мэр города Энергодара, спутника Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз сообщил о своем уходе с занимаемой должности через свой Telegram-канал.

В своем заявлении Сеновоз отметил, что решение покинуть пост было нелегким, однако связано с новыми вызовами, которые ставит перед ним концерн «Росэнергоатом».

По словам Сеновоза, его компетенции и опыт востребованы для выполнения планов, которые ставит концерн. Он также подчеркнул, что основные задачи по антикризисному управлению и выстраиванию процессов муниципального управления в Энергодаре, возложенные на него ранее, выполнены.

В ближайшее время депутаты городского совета города Энергодара рассмотрят заявление Сеновоза о досрочном прекращении полномочий и примут решение о назначении исполняющего обязанности главы города. Данное решение будет принято с целью обеспечения бесперебойного функционирования городской администрации.

Сеновоз ранее заявил, что ВСУ пытаются добить все поврежденные обстрелами подстанции Энергодара, а также сообщал о систематических обстрелах дронами и артиллерией со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры города.