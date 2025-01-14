Прокуратура Приморья отменила реабилитацию 20 нацистских пособников

Прокуратура Приморского края выявила 20 незаконно реабилитированных нацистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Приморского края выявила 20 случаев незаконной реабилитации пособников нацизма под видом жертв политических репрессий, сообщает ТАСС. С 2022 года в регионе проводится масштабная проверка решений о реабилитации жертв политических репрессий. Всего было изучено более 9 тыс. таких решений.

В результате проверки прокуратурой отменены постановления о реабилитации восьми лиц, которые были признаны виновными в предательстве и службе нацистской армии. По остальным двенадцати случаям аналогичные ходатайства направлены в Генеральную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и возможной отмены соответствующих решений.

Эти действия проводятся в рамках поручения генерального прокурора Российской Федерации, направленного на выявление и аннулирование незаконных решений о реабилитации нацистских преступников. Работа в этом направлении продолжается, и прокуратура намерена обеспечить справедливость в отношении подобных дел.

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