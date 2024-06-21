И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
В Москве осудили открытие в Румынии памятника пособнику Гитлера
МИД России решительно осудил открытие в Румынии памятника генералу Георге Манолиу, который сотрудничал с нацистским режимом.
«Этот шаг направлен, по сути, на героизацию нацизма и переписывание истории», – передает РИА «Новости» слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Манолиу участвовал в июне 1941 года во вторжении в Советский Союз в составе 3-й румынской армии под командованием генерала Петре Думитреску.
Ранее в Молдавии открылась Аллея румынских героев в память о солдатах, участвовавших в нападении на СССР.