Молдавия чествует союзников Гитлера

В Молдавии открылась Аллея румынских героев, напавших на СССР

Tекст: Кирилл Аверьянов

25 октября 2023 года в молдавском селе Сочитены (Яловенский район) состоялась необычная церемония. Там была торжественно открыта Аллея румынских героев – солдат армии Румынии, которые в 1941 году участвовали во вторжении на территорию СССР. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава молдавского поискового движения и Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

«Очередная акция по героизации союзников Гитлера – солдат румыно-фашистской армии – состоялась сегодня в селе Сочитены Яловенского района, – написал Петрович. –

Здесь открыли аллею «румынских героев», погибших в боях с войсками Красной армии 16 июля 1941 года. Помимо румынских чиновников, почтить солдат армии Иона Антонеску прибыл и государственный секретарь министерства обороны Молдавии Валериу Мижа,

который беззастенчиво вторил старшим братьям из-за Прута о том, что погибшие во имя безумных идей фашистского кондукэтора солдаты – герои. За последние три года ни один представитель министерства обороны РМ не удостоил своим участием мероприятий по увековечению памяти советских воинов».

Между тем на открытии мемориала в Сочитенах представители военного ведомства Молдовы, конечно же, присутствовали. Министерство даже выпустило о событии пресс-релиз, в котором, однако, скромно умолчало о том, что в церемонии участвовала рота почетного караула, воздавшая румынским оккупантам высшие воинские почести. Командовал церемонией участник двух парадов Победы на Красной площади подполковник Василий Ожога, внук солдата Красной армии.

Ранее сообщалось, чтов молдавском селе Бравича планируют установить на братской могиле советских воинов, погибших при освобождении республики от фашизма, памятник солдатам румынской армии. 24 октября на своей странице в соцсетях Петрович опроверг эту информацию, сообщив, что памятник планируется воздвигать не в честь солдат Антонеску, а в честь уроженцев Бессарабии, призванных в русскую армию в годы Первой мировой войны.

Однако это меняет дело лишь отчасти. Неужели нельзя было установить памятник героям Первой мировой в другом месте, не используя для этого могилы героев Великой Отечественной?..

Подобное откровенное переписывание истории характерно как для Молдовы, так и для Румынии. Период правления кондукэтора (диктатора) Иона Антонеску в обеих странах считают «неоднозначным». Войну, которую Румыния вела против СССР, называют «оборонительной», «юридически оправданной» и «превентивной».

Результаты румынской оккупации Молдавской и части Украинской ССР хорошо известны – ее жертвами стали до 300 тысяч человек. Жестокость румын по отношению к евреям отталкивала даже немцев-нацистов – современные молдавские ученые предпочитают рассказывать о сталинских репрессиях, замалчивая преступления нацистов и их румынских сателлитов.

Согласно исследованиям молдавских социологов, современные молдаване ассоциируют ужасы Второй мировой войны главным образом с германским нацизмом. При этом действия румынских оккупантов не расцениваются как ужасные, а Антонеску «реже видят военным преступником и намного чаще борцом с коммунизмом и большевизмом».

Иными словами, как полноценный союзник Гитлера, достойный осуждения, румынский диктатор ни в Румынии, ни в Молдове не воспринимается. А вот в отношении советского режима все однозначно: молдавская Партия действия и солидарности публично призывает бороться с памятниками героям Великой Отечественной, а осквернявших их вандалов ни разу не удавалось задержать и привлечь к ответственности.

В данном конкретном случае церемония открытия аллеи «румынских героев» свидетельствует также о том, что Румыния усиленно продвигает на территории Молдовы свое видение истории – и власти Кишинева в этом полностью солидарны с Бухарестом. Фактически и Румыния, и Молдова признают, что союзники Гитлера, солдаты армии Антонеску, летом 1941-го погибли за некое благое дело. А значит, достойны уважения и благодарной памяти.

Так что публичное, на правительственном уровне прославление «героев» румынской армии, погибших в боях с красноармейцами, не является неким случайным эпизодом. Это часть целенаправленной, давно ведущейся общеевропейской кампании по реабилитации нацизма и фашизма, насаждении беспамятства и переписывания истории.