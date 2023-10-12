Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.4 комментария
Захарова заявила о движении Европы к реабилитации нацизма
Страны Восточной Европы под влиянием англосаксов постепенно движутся к реабилитации нацизма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Также она добавила, что попытка легализации неонацистов в Канаде «не случайный инцидент, а часть более широкого процесса по переформатированию истории Второй мировой войны, очернению роли СССР, отмене общей победы», передает ТАСС.
По словам Захаровой, цель такой политики состоит в том, чтобы представить героями нации ОУН*-УПА* (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия*, запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД), а также национальные дивизии СС.
Напомним, 22 сентября парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Гуньке.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ